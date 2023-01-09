Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер и его коллега по партии, министр образования и науки Тынис Лукас представили план «Отечества» по защите эстонского языка и изменения в законе о языке, которые необходимо обсудить в правительственной коалиции.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ План «Отечества»: штраф за нарушение языковых требований – 9600 евро
План «Отечества»: штраф за нарушение языковых требований – 9600 евро
«Цель "Отечества" – укрепить статус эстонского языка как государственного, а также позицию, видимость и слышимость эстонского языка в публичном пространстве. Каждый имеет право на обучение на эстонском языке, а также на устное и письменное ведение дел. Эстонский язык должен быть языком получения информации и общения в нашем обществе», – говорится в плане партии.