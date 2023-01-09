ГАЛЕРЕЯ ⟩ План «Отечества»: штраф за нарушение языковых требований – 9600 евро

«Цель "Отечества" – укрепить статус эстонского языка как государственного, а также позицию, видимость и слышимость эстонского языка в публичном пространстве. Каждый имеет право на обучение на эстонском языке, а также на устное и письменное ведение дел. Эстонский язык должен быть языком получения информации и общения в нашем обществе», – говорится в плане партии.