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ГАЛЕРЕЯ ⟩ План «Отечества»: штраф за нарушение языковых требований – 9600 евро

Лоора-Элизабет Ломп
План «Отечества»: штраф за нарушение языковых требований – 9600 евро
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Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер и его коллега по партии, министр образования и науки Тынис Лукас представили план «Отечества» по защите эстонского языка и изменения в законе о языке, которые необходимо обсудить в правительственной коалиции.

«Цель "Отечества" – укрепить статус эстонского языка как государственного, а также позицию, видимость и слышимость эстонского языка в публичном пространстве. Каждый имеет право на обучение на эстонском языке, а также на устное и письменное ведение дел. Эстонский язык должен быть языком получения информации и общения в нашем обществе», – говорится в плане партии.

«Символично, что "Отечество" первой темой поднимает эстонский язык и план его защиты», – подчеркнул Сеэдер. «Это в самом широком смысле вопрос выживания эстонской культуры! Это должно быть сферой, которая стоит выше политических партий», – добавил он.

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