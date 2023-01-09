ГАЛЕРЕЯ ⟩ Министр обороны и командующий Кайтселийтом открыли новейший тир

Новый тир имеет 20 стрелковых дорожек с дистанцией до 300 метров, есть также тактический тир с максимальной дистанцией стрельбы до 50 метров.

«Кайтселийт получил еще один новый тир, это расширяет тренировочные возможности как союзников, так и партнеров по обороне. Учитывая удвоение в этом году объема наземной обороны, расширение возможностей для стрельбы и другие инвестиции в Кайтселийт неизбежны», – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Тир в Ярвамаа позволит лучше планировать и проводить учебные элементы как единое целое для Кайтселийта, Сил обороны, союзников по НАТО и силовых структур.