Министр обороны Ханно Певкур и командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги в понедельник открыли новый тир Ярваской дружины Кайтселийта в деревне Эйвере в Ярвамаа.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Министр обороны и командующий Кайтселийтом открыли новейший тир
Министр обороны и командующий Кайтселийтом открыли новейший тир
Новый тир имеет 20 стрелковых дорожек с дистанцией до 300 метров, есть также тактический тир с максимальной дистанцией стрельбы до 50 метров.
«Кайтселийт получил еще один новый тир, это расширяет тренировочные возможности как союзников, так и партнеров по обороне. Учитывая удвоение в этом году объема наземной обороны, расширение возможностей для стрельбы и другие инвестиции в Кайтселийт неизбежны», – сказал министр обороны Ханно Певкур.
Тир в Ярвамаа позволит лучше планировать и проводить учебные элементы как единое целое для Кайтселийта, Сил обороны, союзников по НАТО и силовых структур.
Тир расположен на участке Метсавана в деревне Эйвере в Пайде.
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