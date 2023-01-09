Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Андруса

Андрус ростом около 160 сантиметров, худощавого телосложения. Когда он вышел из лечебного учреждения, то был одет в зеленую толстовку, серые спортивные штаны, перчатки и серую шапку.

Судя по собранной на данный момент информации, Андрус может быть на пути в Выру или Тарту.