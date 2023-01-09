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Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Андруса

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Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Андруса
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Андрус.
Андрус. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске 29-летнего Андруса, который сегодня в 16:45 покинул социальное учреждение в волости Канепи.

Андрус ростом около 160 сантиметров, худощавого телосложения. Когда он вышел из лечебного учреждения, то был одет в зеленую толстовку, серые спортивные штаны, перчатки и серую шапку.

Судя по собранной на данный момент информации, Андрус может быть на пути в Выру или Тарту.

Полиция просит всех, кто видел Андруса, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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