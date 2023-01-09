Рийгикогу рассмотрит законопроект о пенсии овдовевшего супруга

Согласно законопроекту, пенсия в связи со вдовством будет назначаться лицу, находящемуся в пенсионном возрасте по старости, чей супруг, с которым лицо состояло в браке не менее десяти лет, умер к моменту получения вдовы пенсии по старости. Согласно проекту, вдовья пенсия определяется пожизненно и равна начисленной пенсии умершего супруга.