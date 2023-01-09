Рийгикогу рассмотрит во вторник в первом чтении инициированный фракцией Центристской партии проект поправок в закон о государственном пенсионном страховании, предусматривающий установление пенсии в связи со вдовством.
Рийгикогу рассмотрит законопроект о пенсии овдовевшего супруга
Рийгикогу рассмотрит законопроект о пенсии овдовевшего супруга
Согласно законопроекту, пенсия в связи со вдовством будет назначаться лицу, находящемуся в пенсионном возрасте по старости, чей супруг, с которым лицо состояло в браке не менее десяти лет, умер к моменту получения вдовы пенсии по старости. Согласно проекту, вдовья пенсия определяется пожизненно и равна начисленной пенсии умершего супруга.
Пенсия вдове не назначается, если она меньше пенсии самой вдовы. Согласно законопроекту, порядок подачи заявления на получение пенсии вдовства и перечень документов, которые должны быть представлены, будут установлены постановлением отвечающего за данную сферу министра.
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