Более тысячи семей не получили семейное пособие в срок

Ранее ведомство предупредило, что в связи с перегрузкой инфосистем около тысячи семей в январе получит свои семейные пособия и родительские компенсации в разное время.

«Для поддержания работы систем мы осуществляем выплаты по частям, в связи с чем поступление денег на счета происходит в разное время. Департамент социального страхования также должен провести дополнительную проверку в отношении 71 человека. С этими людьми мы свяжемся персонально», - сообщили в ведомстве.

В понедельник департамент признал, что, к сожалению, процесс оказался сложнее, чем ожидалось, и, к сожалению, деньги до людей не дошли. «Причин задержки выплат несколько - например, у человека есть предыдущие удержания, в некоторых случаях платеж был возвращен из банка, потому что имя человека не совпадает с его банковским счетом, а также есть необходимость исправить расчет подоходного налога», - отметили в Департаменте социального страхования.