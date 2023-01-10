В Департаменте социального страхования в понедельник признали, что из-за технических неполадок не смогли к установленному сроку выплатить деньги 1071 получателю семейных пособий, то есть, к вечеру 6 января.
Более тысячи семей не получили семейное пособие в срок
Ранее ведомство предупредило, что в связи с перегрузкой инфосистем около тысячи семей в январе получит свои семейные пособия и родительские компенсации в разное время.
«Для поддержания работы систем мы осуществляем выплаты по частям, в связи с чем поступление денег на счета происходит в разное время. Департамент социального страхования также должен провести дополнительную проверку в отношении 71 человека. С этими людьми мы свяжемся персонально», - сообщили в ведомстве.
В понедельник департамент признал, что, к сожалению, процесс оказался сложнее, чем ожидалось, и, к сожалению, деньги до людей не дошли. «Причин задержки выплат несколько - например, у человека есть предыдущие удержания, в некоторых случаях платеж был возвращен из банка, потому что имя человека не совпадает с его банковским счетом, а также есть необходимость исправить расчет подоходного налога», - отметили в Департаменте социального страхования.
По данным ведомства, каждый случай проверяется и выплаты производятся на постоянной основе. «Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно быстрее и чтобы люди как можно скорее получили деньги, но мы не можем предсказать точную дату на данный момент. Мы искренне извиняемся перед всеми, кого затронула проблема!» - сообщили в ведомстве.