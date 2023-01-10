Bloomberg: Россия вынуждена продавать нефть по цене вдвое ниже рыночной
По данным агентства Argus, занимающегося анализом развития цен на сырьевые товары, цена, по которой нефть марки Urals, составляющая основную часть российского экспорта, предлагалась 6 января в порту Приморска, составляла 37,80 долларов за баррель, в то время как нефть марки Brent в этот день продавалась по цене 78,57 долларов за баррель.
Санкции Запада в отношении российской нефти
«Санкции ЕС привели к растущей зависимости России от Китая и Индии», - отмечает Bloomberg в публикации. По данным агентства, эти две страны, а также Турция являются на сегодня единственными крупными покупателями российской нефти. По наблюдениям агентства, Россия вынуждена продавать свою нефть по заниженным ценам, чтобы конкурировать с поставщиками с Ближнего Востока.
Эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю вступило в силу 5 декабря 2022 года. В этот же день начал действовать потолок цен на российскую нефть, установленный странами «большой семерки», Евросоюзом и Австралией. Со своей стороны, Россия объявила, что не будет продавать сырье в страны, контракты с которыми предусматривают задействование ценового потолка.