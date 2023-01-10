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Это круто! ⟩ Каролин Калвоя выбрали судьей финального турнира женского чемпионата мира по футболу

rus.postimees.ee
Каролин Калвоя выбрали судьей финального турнира женского чемпионата мира по футболу
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Каролин Калвоя.
Каролин Калвоя. Фото: UEFA

ФИФА опубликовала официальный список судей, которые будут обслуживать матчи финального турнира женского чемпионата мира по футболу. В нем числится и ассистент арбитра из Эстонии Каролин Калвоя.

Возможность попасть на крупный турнир открылась для Кайвоя в 2020 году, когда эстонку выбрали кандидатом в судьи на чемпионат мира среди женщин, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году. Все арбитры прошли серьезную программу, в которой существенная роль отводилась обслуживанию матчей на местном и международном уровне, регулярной обратной связи и очень хорошей физической форме. Окончательный выбор был сделан из 100 помощников судьи.

Женский чемпионат мира по футболу в 2023 году будет обслуживать 33 главных судьи, 55 ассистентов и 19 видеоарбитров. При отборе кандидатов исходили из их уровня и работе на турнирах ФИФА за последние годы, а также других международных и домашних соревнованиях. В январе и феврале отобранные арбитры будут принимать участие в подготовительных семинарах, которые пройдут в Дохе и Монтевидео.

«Сейчас я думаю только о том, что у меня есть всего полгода, чтобы войти к чемпионату мира в наилучшую форму, - сказала Кайвоя. – С другой стороны, эти полгода – долгий сроки для того, чтобы достичь цели. Я сделаю все возможное, чтобы быть готовой к будущим семинарам и большим усилиям».

Первый семинар состоится спустя две недели в Катаре.

Так же, как и в недавно завершившемся мужском чемпионате мира, в женском будет принимать участие 32 сборных, поделенных на восемь подгрупп, в которых будет по четыре команды. Женский чемпионат мира состоится в этом году в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В течение чемпионата будет проведено 64 матча.

У Каролин Кайвоя за плечами чрезвычайно успешный сезон. 21 мая прошлого года она стала первой эстонкой, обслуживавшей финал женской Лиги чемпионов (победил Лион (Франция), а в той же серии соревнований она также работала в четвертьфинале. В июле она стала первой эстонкой, работавшей на крупном взрослом турнире - ее выбрали помощником судьи финального турнира чемпионата Европы среди женщин, в августе она также была ассистентом арбитра финального турнира ЧМ среди девушек до 20 лет.

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