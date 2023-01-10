Это круто! ⟩ Каролин Калвоя выбрали судьей финального турнира женского чемпионата мира по футболу

Возможность попасть на крупный турнир открылась для Кайвоя в 2020 году, когда эстонку выбрали кандидатом в судьи на чемпионат мира среди женщин, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году. Все арбитры прошли серьезную программу, в которой существенная роль отводилась обслуживанию матчей на местном и международном уровне, регулярной обратной связи и очень хорошей физической форме. Окончательный выбор был сделан из 100 помощников судьи.

Женский чемпионат мира по футболу в 2023 году будет обслуживать 33 главных судьи, 55 ассистентов и 19 видеоарбитров. При отборе кандидатов исходили из их уровня и работе на турнирах ФИФА за последние годы, а также других международных и домашних соревнованиях. В январе и феврале отобранные арбитры будут принимать участие в подготовительных семинарах, которые пройдут в Дохе и Монтевидео.

«Сейчас я думаю только о том, что у меня есть всего полгода, чтобы войти к чемпионату мира в наилучшую форму, - сказала Кайвоя. – С другой стороны, эти полгода – долгий сроки для того, чтобы достичь цели. Я сделаю все возможное, чтобы быть готовой к будущим семинарам и большим усилиям».

Первый семинар состоится спустя две недели в Катаре.

Так же, как и в недавно завершившемся мужском чемпионате мира, в женском будет принимать участие 32 сборных, поделенных на восемь подгрупп, в которых будет по четыре команды. Женский чемпионат мира состоится в этом году в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В течение чемпионата будет проведено 64 матча.