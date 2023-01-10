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Тартуские баскетболисты проиграли литовцам в матче ENBL

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Тартуские баскетболисты проиграли литовцам в матче ENBL
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Команда Тартуского университета, архивное фото.
Команда Тартуского университета, архивное фото. Фото: Siim Semiskar/Ekl

Баскетбольная команда Тартуского университета в понедельник со счетом 77:79 уступила на своей площадке литовскому клубу «Вулвз» в матче Североевропейской лиги (ENBL), передает Rus.err

К большому перерыву хозяева имели 12-очковый перевес, а перед заключительной четвертью были впереди на 10 баллов. Однако последнюю десятиминутку лучше провели гости, сумевшие вырвать победу в концовке поединка.

Самым результативным в составе проигравших оказался украинский легионер Андрей Войналович, набравший 17 очков.

Тартусцы, у которых две победы и два поражения, занимают пятую строчку, набрав 6 очков. «Вулвз», который тренирует олимпийский чемпион Сеула Римас Куртинайтис, провел свой первый матч на турнире и пока замыкает турнирную таблицу, а единоличным лидером группы В является польский «Кинг» из Щецина, выигравший четыре матча из четырех.

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