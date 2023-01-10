Тартуские баскетболисты проиграли литовцам в матче ENBL

К большому перерыву хозяева имели 12-очковый перевес, а перед заключительной четвертью были впереди на 10 баллов. Однако последнюю десятиминутку лучше провели гости, сумевшие вырвать победу в концовке поединка.

Тартусцы, у которых две победы и два поражения, занимают пятую строчку, набрав 6 очков. «Вулвз», который тренирует олимпийский чемпион Сеула Римас Куртинайтис, провел свой первый матч на турнире и пока замыкает турнирную таблицу, а единоличным лидером группы В является польский «Кинг» из Щецина, выигравший четыре матча из четырех.