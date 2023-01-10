Фонд интеграции поддержит проекты по сохранению и развитию культуры национальных меньшинств

«Ходатайствовать можно, например, о выделении поддержки для организации мероприятий, знакомящих общественность с культурой национальных меньшинств, для издания материалов об их культурном наследии, для развития сотрудничества с обществами эстонской культуры, а также для вовлечения молодежи в деятельность обществ культуры», – пояснила руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Бюджет конкурса составляет 83 050 евро. Максимальная сумма поддержки – 6000 евро.

Ходатайства о получении поддержки могут представить зарегистрированные в Эстонии некоммерческие объединения, чья деятельность, согласно уставу, связана с сохранением и развитием культуры национальных меньшинств.

В 2022 году поддержку получило 18 проекта национальных меньшинств. В числе получивших поддержку проектов были, например, Этноярмарка и XXXIV Форум Объединения народов Эстонии, фестиваль «Мультикультурный Пярну» и «Венок народов Эстонии», а также международный детский фестиваль «Квіти України».

Проведение конкурса финансирует Министерство культуры.