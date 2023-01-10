В конце прошлого года Бразилия погрузилась в траур – умер король футбола Пеле. Сейчас страна вновь охвачена скорбью – в возрасте 68 лет этот мир покинул величайший идол в истории клуба: Карлос Роберто де Оливейра, которого знают под ником «Динамит». Он умер из-за рака кишечника.
Бразилия снова в трауре. Умер лучший бомбардир в истории чемпионата Бразилии Роберто Динамит
Бразилия снова в трауре. Умер лучший бомбардир в истории чемпионата Бразилии Роберто Динамит
«Величайший из всех, твое наследие вечно. Влияние на поколения, которые десятилетиями следили за футболом, безгранично. Спасибо за все, Роберто, мы любим тебя», – сообщила пресс-служба «Васко да Гама».
Карлос Роберто де Оливейра, получивший прозвище «Динамит», забил 190 голов в бразильской серии А. Большую часть карьеры он провел в «Васко да Гаме», выступал также за «Барселону» (1979-1980) и бразильские «Португезу» и «Кампу Гранди».