Бразилия снова в трауре. Умер лучший бомбардир в истории чемпионата Бразилии Роберто Динамит

В конце прошлого года Бразилия погрузилась в траур – умер король футбола Пеле. Сейчас страна вновь охвачена скорбью – в возрасте 68 лет этот мир покинул величайший идол в истории клуба: Карлос Роберто де Оливейра, которого знают под ником «Динамит». Он умер из-за рака кишечника.