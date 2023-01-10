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Видео ⟩ Жуткая смерть. Известный гонщик погиб на скорости 320 км/ч

rus.postimees.ee
Жуткая смерть. Известный гонщик погиб на скорости 320 км/ч
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Смертельная авария Сэма Фенека.
Смертельная авария Сэма Фенека. Фото: 7NEWS/Twitter

Во время этапа чемпионата по дрэг-рэйсингу Willowbank Nitro Drag Racing в австралийском Ипсвиче произошла жуткая трагелия, сообщает Daly Mail.  Местный супергонщик Сэм Фенек погиб, врезавшись в операторскую вышку.

На опубликованной видеозаписи запечатлены кадры ужасной аварии. Уже на первых метрах дистанции машину Фенека занесло, она коснулась отбойника, взлетела в воздух, пересекла трассу и ударилась на скорости 320 км/ч в вышку для телетрансляций. На вышке находился оператор, который с многочисленными травмами попал в больницу.

Гонщик погиб на месте.

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