Видео ⟩ Жуткая смерть. Известный гонщик погиб на скорости 320 км/ч

На опубликованной видеозаписи запечатлены кадры ужасной аварии. Уже на первых метрах дистанции машину Фенека занесло, она коснулась отбойника, взлетела в воздух, пересекла трассу и ударилась на скорости 320 км/ч в вышку для телетрансляций. На вышке находился оператор, который с многочисленными травмами попал в больницу.