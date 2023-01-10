Во время этапа чемпионата по дрэг-рэйсингу Willowbank Nitro Drag Racing в австралийском Ипсвиче произошла жуткая трагелия, сообщает Daly Mail. Местный супергонщик Сэм Фенек погиб, врезавшись в операторскую вышку.
Видео ⟩ Жуткая смерть. Известный гонщик погиб на скорости 320 км/ч
Жуткая смерть. Известный гонщик погиб на скорости 320 км/ч
На опубликованной видеозаписи запечатлены кадры ужасной аварии. Уже на первых метрах дистанции машину Фенека занесло, она коснулась отбойника, взлетела в воздух, пересекла трассу и ударилась на скорости 320 км/ч в вышку для телетрансляций. На вышке находился оператор, который с многочисленными травмами попал в больницу.
Гонщик погиб на месте.
Ключевые слова