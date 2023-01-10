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На испытательных заездах Оття Тянака поджидала досаднейшая неприятность

rus.postimees.ee
На испытательных заездах Оття Тянака поджидала досаднейшая неприятность
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Последний раз Отть Тянак ездил в команде M-Sport в 2017 году.
Последний раз Отть Тянак ездил в команде M-Sport в 2017 году. Фото: @World/M-Sport

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя продолжают испытывать автомобиль Ford Puma Rally1 на юге Франции. Накануне эстонцам пришлось поменять пробитую во время заезда шину, но оказалось, что в машине нет баллонного ключа.

В конце прошлой недели команда M-Sport Ford приступила к испытательным заездам на юге Франции на ралли Монте-Карло. Вчера испытания продолжились на перевале Коль-де-Гарсине, где с утра на асфальте был небольшой слой льда, хотя снега в этом районе нет.

Во время одного из заездов у машины Танака оказалось пробито колесо. Экипаж был готов быстро поменять шину, но оказалось, что в машине нет необходимого баллонного ключа, пишет Epic Rally Tribe в Facebook.

Стартовая гонка сезона WRC состоится на следующей неделе в Монте-Карло. Разведка трассы начнется уже в понедельник. Первый заезд намечен на поздний вечер четверга – гонка начнется в 21.05.

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