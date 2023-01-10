На испытательных заездах Оття Тянака поджидала досаднейшая неприятность

В конце прошлой недели команда M-Sport Ford приступила к испытательным заездам на юге Франции на ралли Монте-Карло. Вчера испытания продолжились на перевале Коль-де-Гарсине, где с утра на асфальте был небольшой слой льда, хотя снега в этом районе нет.

Во время одного из заездов у машины Танака оказалось пробито колесо. Экипаж был готов быстро поменять шину, но оказалось, что в машине нет необходимого баллонного ключа, пишет Epic Rally Tribe в Facebook.