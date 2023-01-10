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Ожидается ли новый взлет цен на рынке съемного жилья?

ПОРТАЛ НЕДВИЖИМОСТИ
rus.postimees.ee
Ожидается ли новый взлет цен на рынке съемного жилья?
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Поиск съемного жилья.
Поиск съемного жилья. Фото: Postimees

На портале недвижимости KV.EE прекратился рост количества новых предложений съемных квартир. Руководитель портала Тарво Теслон анализирует, увидим ли мы уменьшение предложений и последующее повышение цен, и если да, то когда это произойдет.

В декабре прошлого года на портале недвижимости KV.EE было 2920 объявлений о сдаче квартир в Таллинне, что на 7% меньше, чем месяцем ранее. Кроме того, рост числа активных объявлений об аренде остановился.

«Рост предложений аренды в Таллинне, превышающий средний исторический показатель, кажется, подошел к концу. Во второй половине 2022 года новые многоквартирные дома, строительство которых было начато в 2021 году и завершено в 2022-м, увеличили количество съемных квартир на рынке. Сейчас, в начале 2023 года, заканчивается период достройки новых многоквартирных домов, и, таким образом, количество новых квартир, приобретаемых в качестве инвестиций, на рынке аренды будет все меньше и меньше», — объяснил Тарво Теслон происходящее.

«В 2022 году цены на квартиры достигли пика, и дальнейшего роста вряд ли кто-то ожидал. Говорили не о дальнейшем росте, а о том, когда и насколько упадут цены на квартиры. Таким образом, у арендных инвесторов, игравших на росте цен на недвижимость, пропал интерес к новым вложениям», — проанализировал Тарво Теслон.

Угроза падения цен даже заставила  мелких инвесторов с небольшим арендным портфелем вместо покупки новой недвижимости задуматься, а не продать ли им имеющиеся квартиры по их максимальной цене.

«Небольшой рост арендных цен и снижение рыночной стоимости недвижимости значительно улучшили бы доходность вложений, но это не означает, что новая волна инвестиций должна прийти на рынок аренды в течение года или два, как происходило в последние пять лет», — делает вывод Тарво Теслон. 

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