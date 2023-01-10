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ВЫБОРЫ 2023 ⟩ Большинство избирателей не хотят дальнейшей федерализации Европы

, политолог
Большинство избирателей не хотят дальнейшей федерализации Европы
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Мартин Мельдер.
Мартин Мельдер. Фото: Erik Prozes

Две трети эстонских избирателей доверяют Европейскому союзу, но в основном с некоторыми оговорками, пишет Мартин Мёльдер, преподаватель сравнительной политики Тартуского университета.

В демократической политической системе управление может в целом функционировать по принципу, согласно которому общее направление развития страны соответствует предпочтениям электората. Этот принцип должен применяться как в целом, так и к каждой политической партии и ее электорату в отдельности.

Разногласия, как правило, создают напряженность и разочарование в политике. Добавляя к позициям политических партий то, как распределяется мнение электората, можно также оценить, насколько наши политические партии плывут против или по ветру. Как в целом, так в разрезе политических партиий. С этой целью я использовал опрос об оценке стоимости, проведенный по заказу Института социальных Norstat Eesti AS.

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