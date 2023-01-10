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Финны строят в Украине модульные дома для пострадавших семей

rus.postimees.ee
Финны строят в Украине модульные дома для пострадавших семей
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Модульный дом. Снимок иллюстративный.
Модульный дом. Снимок иллюстративный. Фото: MODSTEEL/Shutterstock

Модульные дома предназначены для проживания как минимум двухсот человек, потерявших свое жилье во время российского нападения. Их строительство началось в ноябре, передает Yle.

Министр по вопросам сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава МВД Криста Микконен вчера прибыли с визитом в Украину и посетили Ирпень.

«Финляндия подарила Украине высококачественные временные семейные дома. В домах проживает около 200 украинцев, потерявших дом», – сообщает в Twitter МИД Финляндии.

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