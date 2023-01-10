Модульные дома предназначены для проживания как минимум двухсот человек, потерявших свое жилье во время российского нападения. Их строительство началось в ноябре, передает Yle.
Финны строят в Украине модульные дома для пострадавших семей
Финны строят в Украине модульные дома для пострадавших семей
Министр по вопросам сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава МВД Криста Микконен вчера прибыли с визитом в Украину и посетили Ирпень.
«Финляндия подарила Украине высококачественные временные семейные дома. В домах проживает около 200 украинцев, потерявших дом», – сообщает в Twitter МИД Финляндии.
Finland donates high quality temporary family houses as emergency response to #Ukraine. Houses accommodate around 200 Ukrainians who have lost their home in Russia’s illegal war. Ministers @VilleSkinnari and @MikkonenKrista visited the site in #Irpin. pic.twitter.com/SN8nq6YVNs— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) January 9, 2023
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