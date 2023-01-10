Итоги топливного года: несмотря на снижение цен на топливо, покупают его неохотно

По сравнению с прошлым годом продажи дизельного топлива были в небольшом плюсе, а бензином в этом году заправлялись на 3 процента меньше, передает Эстонская нефтяная ассоциация.

Генеральный директор нефтяной ассоциации Март Раамат отметил, что на протяжении 2022 года объемы продаж на АЗС были скачущими. «В прошлом можно было заметить тенденцию: с точки зрения цены люди принимают решения о потреблении очень осознанно, то есть, если цена снижается - продажи увеличиваются. Показатели продаж в декабре низкие, несмотря на то, что по сравнению с ноябрем цены сильно упали», - пояснил Раамат.

«За последние две недели декабря продажа бензина была аж на 15 процентов ниже, чем в прошлом году. В последний раз такое падение можно было наблюдать весной 2021 года, когда в Эстонии действовали ограничения на передвижение», - привел пример представитель топливного сектора.

Продажи дизельного топлива на АЗС снизились на 1,6% во второй половине прошлого года, такой же процент снижения пришелся и на топливный сектор в декабре. Раамат отметил, что потребителем дизельного топлива в основном является бизнес, а снижение потребления отражает сложную ситуацию в экономике.

«Данные Департамента статистики показывают, что объемы грузоперевозок упали уже во втором квартале прошлого года, и можно опасаться, что в конце года эта тенденция только ухудшится».