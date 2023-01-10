Латыш Виталий Косов пересек эстонско-латвийскую границу на автомобиле 22 августа прошлого года около 9:40 утра. Менее чем через час поездка Косова в Маарьямаа была прервана, так как его задержали сотрудники Налогово-таможенного департамента.
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Гражданин Латвии провез в Эстонию более пяти килограммов марихуаны в аудиоколонке
Недавно вступившее в силу решение суда свидетельствует о том, что на заднем сиденье автомобиля Косова находилась коричневая картонная коробка с черной колонкой для музыки. Внутри корпуса колонки, однако, была не электроника, а 20 вакуумных упаковок с зеленой крошкой. Эксперт установил, что в колонке было около 5,7 килограмма марихуаны. Этого было бы достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение почти у 7500 человек.