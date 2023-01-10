Еврейская община недовольна назначением Руубена Каалепа в Совет Фонда интеграции

«По нашему мнению, деятельность фонда, которая помогает сохранить национальную идентичность и обеспечить ее связь с эстонской культурой, очень важна для развития нашей страны как многообразного и многонационального государства. В этом контексте мы считаем, что назначение в совет человека, открыто выражающего свои националистические, в том числе антисемитские, взгляды, неуместно, не соответствует целям фонда и посылает неверный сигнал нашему обществу», - написала председатель правления Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон в письме министру культуры Пирет Хартман (соцдемы).

Министр культуры Пирет Хартман своим распоряжением от 5 января отозвала Хайди Уусталу и Андруса Тамме из правления фонда и назначила Георга Мянника, Генри Касело и Руубена Каалепа новыми членами на три года.

Член фракции EKRE Руубен Каалеп рассказал Postimees, что его миссия в совете - сохранить эстонский дух.

«Программа интеграции последних 30 лет ошибочна в своих принципах. Вместо эстонофилов и почитателей эстонской национальной культуры воспитывали граждан одной европейской страны, ориентируясь на демократические ценности, но игнорируя тот факт, что эстонское государство создано для самоопределения эстонцев», - считает Каалеп.

По его словам, Эстония как национальное государство не может брать в пример опыт Западной Европы или Америки, в которых гражданство заменяет национальную идентичность. «Вместо интеграции с иностранным звучанием и содержанием нужна эстонская интеграция, которая сосредоточилась бы на сохранении эстонского исторического наследия, глубокого уровня языка, борьбы за свободу и чувства национальной общности», - пояснил Каалеп.

Он добавил, что общее понимание истории и уважение к прошлому эстонцев должно быть стандартом для всех проживающих здесь иностранцев. «Дом тех, кто не признает Эстонию родиной эстонцев, не уважает историческое наследие эстонцев и их борьбу против коммунистической оккупации, не здесь, а где-то еще», - добавил Каалеп.