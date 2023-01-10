Фото ⟩ Неудачный маневр водителя привел к столкновению машин

Как пишет Lõuna Eesti Postimees, в 14:01 на втором километре Неэрути-Макита автомобиль Škoda Kodiaq, за рулем которого находился 62-летний мужчина, поворачивал налево. При совершении этого маневра он столкнулся с шедшей навстречу машиной Volvo XC90, которой управлял 59-летний мужчина.

На месте аварии полиция установила, что оба водителя были трезвы, имели водительские права и использовали защитное снаряжение. Также шины их автомобилей соответствовали требованиям, сказал пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

По его словам, в машинах были только водители. Водителю Volvo оказали первую медицинскую помощь, водителя Škoda отвезли в больницу на дополнительный медосмотр. По имеющимся данным, полученные им травмы не опасны для жизни.