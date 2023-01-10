Фигурист Роман Костомаров находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

По словам источников, фигуриста доставили в больницу минувшей ночью. Сразу же пациента подключили к аппарату ИВЛ. К утру состояние Романа Костомарова ухудшилось.

Врачи сообщают, что сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Родственники Костомарова пока не подтверждали информацию о его госпитализации.

Роман Костомаров - российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней - олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года, и трехкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.

В разное время партнершами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.