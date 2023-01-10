В этом году в самолетах балтийской авиакомпании появится интернет

Высокоскоростным интернет-соединением во время полета могут пользоваться все пассажиры без дополнительной регистрации. Как только пассажир оказывается на борту рейса airBaltic, он может сразу же подключиться к высокоскоростному интернет-соединению.

Starlink, разработанный SpaceX, предлагает высокоскоростное широкополосное интернет-соединение в ​​более чем 40 странах, а с прошлого года компания начала предоставлять услуги и для коммерческих рейсов.

Спутники Starlink расположены на относительно низкой орбите, примерно в 550 километрах над Землей - то есть они находятся в 65 раз ближе, чем обычные геостационарные спутники.

Благодаря этому Starlink гарантирует своим пользователям меньшую задержку и высокую скорость передачи данных. Объем и скорость интернета, предлагаемые Starlink, достаточны, например, для совершения видеозвонков и онлайн-игр.

«Это исторический момент как для airBaltic, так и для всего сектора. Совсем скоро Балтийская авиакомпания первой в Европе запустит безлимитный, быстрый и бесплатный спутниковый интернет на борту. Мы рады, что можем улучшить качество обслуживания на всех рейсах, которые охватывают Европу, а также выходят за ее пределы», - сказал председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

«Став первой авиакомпанией в Европе, предлагающей интернет-соединение Starlink для всего своего флота, airBaltic устанавливает новый стандарт качества, предлагая своим пассажирам интернет-соединение, соответствующее ожиданиям нашего времени», - сказал вице-президент в сфере продаж SpaceX Джонатан Хофеллер.

«В будущем пассажиры смогут просто подняться на борт и пользоваться хорошим интернет-соединением, благодаря которому исчезнет необходимость продумывать, загружать и планировать свои действия на борту до начала полета», - добавил Хофеллер.