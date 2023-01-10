Таллиннский бизнесмен неожиданно задумал крупное строительство в Тапа

В городе Тапа на улице Пикк, 3 стоит дряхлый двухэтажный дом с гаражом того же возраста и вида. В доме находится почтовое отделение, в гараже ремонтируют машины. Однако вскоре строения исчезнут с лица земли, так как на их месте планируется построить магазин.