Таллиннский бизнесмен неожиданно задумал крупное строительство в Тапа

В городе Тапа на улице Пикк, 3 стоит дряхлый двухэтажный дом с гаражом того же возраста и вида. В доме находится почтовое отделение, в гараже ремонтируют машины. Однако вскоре строения исчезнут с лица земли, так как на их месте планируется построить магазин.
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И дом, и гараж принадлежат Tribus OÜ. «Никакого секрета нет», — сказал член правления компании Эрко Эннок, хотя поначалу карты раскрывать не хотел.