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Таллиннский бизнесмен неожиданно задумал крупное строительство в Тапа

Андрес Тохвер
, журналист
Таллиннский бизнесмен неожиданно задумал крупное строительство в Тапа
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В доме по адресу Пикк, 3 в Тапа сейчас находится почтовое отделение Omniva.
В доме по адресу Пикк, 3 в Тапа сейчас находится почтовое отделение Omniva. Фото: Marianne Loorents

В городе Тапа на улице Пикк, 3 стоит дряхлый двухэтажный дом с гаражом того же возраста и вида. В доме находится почтовое отделение, в гараже ремонтируют машины. Однако вскоре строения исчезнут с лица земли, так как на их месте планируется построить магазин.

И дом, и гараж принадлежат Tribus OÜ. «Никакого секрета нет», — сказал член правления компании Эрко Эннок, хотя поначалу карты раскрывать не хотел.

Помещения в доме на Пикк, 3 собственник сдает под почтовое отделение. «Жители Тапа активно пользуются почтовыми услугами. Среднее количество почтовых операций в месяц 1300 и более, — сообщила пресс-секретарь Omniva Кристина Хаавала. — Арендодатель не сообщал нам о планируемом сноса дома. Надеемся прояснить ситуацию в ближайшем будущем, а затем начнем искать в городе Тапа новое помещение для аренды».

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