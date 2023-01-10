Жители островов несколько дней провели без электричества: выплаченные компенсации привели людей в изумление

«Мы пробыли без электричества 128 часов, и все, что было в морозилке, испортилось. Я никогда не думал, что отключение продлится так долго, и поэтому я не успел пополнить запасы продовольствия. Кроме того, на Сааремаа тоже было недостаточно холодно – от -2 до -4 градусов. Теперь позвонили из Elektrilevi и сообщили, что считают это форс-мажорным обстоятельством и все такое», – говорит оставшийся без компенсации житель Сааремаа.