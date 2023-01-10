Многие жители Сааремаа, пострадавшие от декабрьской снежной бури, ошибочно полагали, что Elektrilevi выплатит им компенсацию за то, что они несколько дней подряд оставались без электричества, и компенсирует понесенные убытки. На самом деле компенсацию получили лишь некоторые из пострадавших.
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Жители островов несколько дней провели без электричества: выплаченные компенсации привели людей в изумление
Жители островов несколько дней провели без электричества: выплаченные компенсации привели людей в изумление