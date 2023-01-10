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Беременная Майлис Репс вновь не явилась в суд, заседания продолжатся в марте

Тарво Мадсен
, журналист
Беременная Майлис Репс вновь не явилась в суд, заседания продолжатся в марте
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Пауль Керес и Андри Рохтла.
Пауль Керес и Андри Рохтла. Фото: Mihkel Maripuu

Во вторник Харьюский уездный суд по ходатайству защитников отклонил рассмотрение дела экс-министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), которую обвиняют в присвоении и мошенничестве. Следующее заседание состоится в конце марта.

Во вторник утром на заседание пришли защитники Репс Пауль Керес и Андри Рохтла, самой обвиняемой на месте не было. Заседание сразу же объявили закрытым в связи с обработкой деликатных личных данных.

Через некоторое время журналистов позвали в судебный зал, где между прокурором и защитником завязался жаркий спор. Защитники обратились в суд с ходатайством о переносе слушаний по состоянию здоровья беременной Майлис Репс. Госпрокурор Денис Часовских возразил, что Репс может участвовать в заседании посредством видеомоста. По словам защитников Репс, экс-министр не в состоянии это сделать, также это нанесло бы вред ее здоровью.

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