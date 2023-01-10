Беременная Майлис Репс вновь не явилась в суд, заседания продолжатся в марте

Во вторник утром на заседание пришли защитники Репс Пауль Керес и Андри Рохтла, самой обвиняемой на месте не было. Заседание сразу же объявили закрытым в связи с обработкой деликатных личных данных.

Через некоторое время журналистов позвали в судебный зал, где между прокурором и защитником завязался жаркий спор. Защитники обратились в суд с ходатайством о переносе слушаний по состоянию здоровья беременной Майлис Репс. Госпрокурор Денис Часовских возразил, что Репс может участвовать в заседании посредством видеомоста. По словам защитников Репс, экс-министр не в состоянии это сделать, также это нанесло бы вред ее здоровью.