Во вторник Харьюский уездный суд по ходатайству защитников отклонил рассмотрение дела экс-министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), которую обвиняют в присвоении и мошенничестве. Следующее заседание состоится в конце марта.
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Беременная Майлис Репс вновь не явилась в суд, заседания продолжатся в марте
Беременная Майлис Репс вновь не явилась в суд, заседания продолжатся в марте
Во вторник утром на заседание пришли защитники Репс Пауль Керес и Андри Рохтла, самой обвиняемой на месте не было. Заседание сразу же объявили закрытым в связи с обработкой деликатных личных данных.
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