Превосходство утомляет: сборные хотят ограничить норвежцев

Норвежский лыжный спорт находится на пике, и у них есть десятки спортсменов, которые запросто могут побороться за победу на этапе Кубка мира. Поэтому конкуренты начали говорить о том, что большим странам нужно установить лимит числа участников, что уравняло бы ситуацию.

В этом сезоне можно видеть ситуацию, когда серия Кубка мира превратилась в чемпионат Norvegian Open. Например, в Лиллехаммере в первую десятку вошли девять норвежских лыжников. И совсем не редкость в первых десятках лыжников шесть-семь норвежцев.

«Я раньше несколько раз об этом говорил. Очень важно действовать как на чемпионатах мира – когда только четверо лучших могут представлять страну. Также, например, чемпионы мира и общий победитель серии Кубка мира. Этого вполне достаточно, и мы смогли бы проводить нормальные соревнования», - сказал тренер немецкой сборной Петер Шликенрайдер компании NRK.

«Я рад, что у Норвегии лучшие в мире лыжники. Неважно, откуда лучшие – из Норвегии или России. Просто бессмысленно, что на стартах представителей этих стран по 12 человек. У людей просто теряется интерес к этой дисциплине – когда 12 лучших из одной страны», - сказал он.

С ним согласен и руководитель итальянской сборной Маркус Крамер, который ранее семь дет работал с российскими лыжниками.