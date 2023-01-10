Житель Эстонии решил на спор выстрелить себе в руку из пневматического ружья, в результате чего оказался в больнице. Об этом сообщает Лыунаская префектура полиции.
Кровавый спор: житель Эстонии выстрелил себе в руку
Стражи правопорядка вспомнили, что всего несколько лет назад был случай, когда трое мужчин поспорили на 2000 евро, чтобы выяснить, кто из них осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Закончилось все тем, что все трое оказались в травмпункте.
И вот, 9 января, история повторилась. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в волости Тырва ранен мужчина. На месте выяснилось, что 32-летний мужчина поспорил со своим другом во время совместной попойки, что он не испугается выстрелить себе в руку из пневматического ружья.
«Эстонские мужики держат свое слово! Даже если спор не принесет им ни единого евро, ни громкого титула или других трофеев. Сказано-сделано. Однако ранение было настолько тяжелым, что "героя" доставили в травмпункт под аккомпанемент сирены скорой помощи. Полиция взяла на хранение опасную "игрушку", ведь необдуманная стрельба может привести к наказанию», - сообщили в полиции.