Кровавый спор: житель Эстонии выстрелил себе в руку

Стражи правопорядка вспомнили, что всего несколько лет назад был случай, когда трое мужчин поспорили на 2000 евро, чтобы выяснить, кто из них осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Закончилось все тем, что все трое оказались в травмпункте.

И вот, 9 января, история повторилась. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в волости Тырва ранен мужчина. На месте выяснилось, что 32-летний мужчина поспорил со своим другом во время совместной попойки, что он не испугается выстрелить себе в руку из пневматического ружья.