Кроме Нурсипалу рассматривали и другие полигоны: волость запрашивает у министерства скрытую дополнительную информацию

«Волостная управа Рыуге хочет ознакомиться с документом предварительного выбора места для проведения учений, так как единица местного самоуправления не участвовала в процессе принятия решения о предварительном выборе места», - говорится в запросе, подписанном в пятницу старейшиной волости Рыуге Бриттом Вахтером.

Запрос информации был инициирован в четверг вечером. В тот день на общественном собрании в народном доме Рыуге генеральный директор Государственного оборонного инвестиционного центра (RKIK) Магнус-Вальдемар Сааре заявил, что вместо расширения полигона Нурсипалу рассматривали и альтернативные места для военных учений.

Саар упомянул такие места, как Орава в Выруской волости, район Ахья в Пыльваской волости, район Выртсъярве в Тартуском уезде и еще одно место в Рыугеской волости. Однако более подробную информацию Саар раскрыть отказался, так как документ, в котором обсуждались эти альтернативные локации, по его словам, предназначен для внутреннего пользования, то есть скрыт от общественности.

«На вчерашнем заседании присутствующие должностные лица неоднократно подтверждали, что решение о предварительном выборе места полигона с соответствующими соображениями принято и имеется в виде формализованного документа», - заявил Вахтер в запросе и выразил желание ознакомиться с этим документом.

Силы обороны уже проводили учения в Орава и Ахья, о которых говорилось на собрании. Прошлым летом в интервью Lõuna-Eesti Postimees бывший командир второй пехотной бригады Тармо Метса упомянул Выртсъярве как возможное место для нового полигона.