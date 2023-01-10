Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва перевернулся автомобиль

Скорая помощь на месте происшествия осмотрела женщину, которая управляла Honda. Она рассказала, что, поскольку обочина была очень скользкой, она попыталась ехать посередине дороги, но все равно потеряла управление. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, опрокинувшись на крышу.

Пострадавшая рассказала, что ехала в Йыхви на день рождения матери. С подарком все в порядке, ей оставалось дождаться мужа, который ее заберет.

Движение на шоссе было закрыто, пока спасатели не вытащили из кювета Honda.