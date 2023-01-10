Сегодня днем на 91-м километре шоссе Таллинн-Нарва от виадука Хальяла в сторону Йыхви произошло ДТП. Как пишет Virumaa Teataja, там из-за гололеда автомобиль Honda съехал в кювет.
Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва перевернулся автомобиль
На шоссе Таллинн-Нарва перевернулся автомобиль
Скорая помощь на месте происшествия осмотрела женщину, которая управляла Honda. Она рассказала, что, поскольку обочина была очень скользкой, она попыталась ехать посередине дороги, но все равно потеряла управление. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, опрокинувшись на крышу.
Пострадавшая рассказала, что ехала в Йыхви на день рождения матери. С подарком все в порядке, ей оставалось дождаться мужа, который ее заберет.
Движение на шоссе было закрыто, пока спасатели не вытащили из кювета Honda.
Полиция предупреждает, что местами дорога может быть очень скользкой, поэтому водителям следует быть внимательными и ехать медленнее.
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