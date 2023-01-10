Таллиннский Kaubamaja и Viru Keskus сокращают часы работы

Теперь Kaubamaja и Viru Keskus открыты по воскресеньям с 10:00 до 19:00. Продуктовый магазин Kaubamaja Toidumaailm по-прежнему будет открыт с 9:00 до 22:00.

Генеральный директор Kaubamaja Эркки Лаугус сказал, что часы работы магазинов в Эстонии - одни из самых продолжительных в ЕС. «Мы понимаем, что торговый центр должен быть доступен каждый день и в любое время. Однако глядя на остальные страны, это не самое распространенное решение», - пояснил он.

«Есть страны, где в воскресенье закрыты все магазины, в том числе и продуктовые. Для эстонцев такой подход был бы слишком экстремальным, сила привычки все же велика. Так что в воскресенье наш торговый центр будет открыт, но мы сократим часы работы в вечернее время. Давайте будем честными, нам всем хочется спокойно посидеть дома в воскресный вечер», - пояснил Лаугус.

Такой же точки зрения придерживается руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн, который указал и на экономический аспект. «Более раннее закрытие центра также оказывает небольшое положительное влияние на затраты, особенно за счет экономии электроэнергии. Но это определенно не имело решающего значения для сокращения времени работы», - сказал Когерманн.