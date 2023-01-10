Полиция разыскивает 37-летнюю Реэну Вайкла, обвиненную в мошенничестве с рецептурными препаратами, которая уклоняется от отбывания тюремного заключения.
Полиция разыскивает помилованную президентом мошенницу, уклоняющуюся от тюремного заключения
В 2015 году Пярнуский уездный суд признал Вайкла виновной в крупном мошенничестве с рецептурными препаратами и приговорил ее к девяти годам лишения свободы.
В 2019 году президент Керсти Кальюлайд помиловала мать троих детей. Помилованная так и не смогла встать на путь истинный, и в конце прошлого года ее снова приговорили к трем годам лишения свободы за то же преступление. К этому сроку добавляется ранее неотбытая часть наказания, т.е. она снова должна отправиться за решетку более чем на пять лет.
Координатор розыскной деятельности Ляэнеской префектуры Райн Уйбо сообщил, что были проверены различные места, где могла скрываться Вайкла, но пока найти ее не удалось. «Мы проверяем поступающую информацию и продолжим поиски, пока она не будет найдена», – сказал Уйбо.
Полиция разыскивает Вайкла с конца прошлого года.