Полиция разыскивает помилованную президентом мошенницу, уклоняющуюся от тюремного заключения

В 2019 году президент Керсти Кальюлайд помиловала мать троих детей. Помилованная так и не смогла встать на путь истинный, и в конце прошлого года ее снова приговорили к трем годам лишения свободы за то же преступление. К этому сроку добавляется ранее неотбытая часть наказания, т.е. она снова должна отправиться за решетку более чем на пять лет.