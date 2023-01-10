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Опрос: почти половина жителей Финляндии выступает против постоянной базы НАТО в стране

rus.postimees.ee
Опрос: почти половина жителей Финляндии выступает против постоянной базы НАТО в стране
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Военные НАТО.
Военные НАТО. Фото: DANIEL MIHAILESCU

Cоздание постоянной базы НАТО в Финляндии вызывает у населения больше возражений, чем поддержки. Об этом свидетельствуют результаты проведенного по заказу MTV опроса, пишет Yle.

48% респондентов выступает против, а 39% высказались за постоянную базу НАТО в Финляндии. Еще 13% затруднились с ответом.

Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе все еще зависит от ратификации со стороны Турции и Венгрии.

В опросе, проведенном Taloustutkimus по заказу MTV в декабре-январе, приняли участие около тысячи человек в возрасте 18-79 лет. Погрешность составляет три процентных пункта в каждую сторону.

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