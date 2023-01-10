Опрос: почти половина жителей Финляндии выступает против постоянной базы НАТО в стране
Опрос: почти половина жителей Финляндии выступает против постоянной базы НАТО в стране
48% респондентов выступает против, а 39% высказались за постоянную базу НАТО в Финляндии. Еще 13% затруднились с ответом.
Членство Финляндии в Североатлантическом альянсе все еще зависит от ратификации со стороны Турции и Венгрии.
В опросе, проведенном Taloustutkimus по заказу MTV в декабре-январе, приняли участие около тысячи человек в возрасте 18-79 лет. Погрешность составляет три процентных пункта в каждую сторону.