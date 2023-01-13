Сорок грузовиков с ветками и щепой: какую работу делают ежедневно, чтобы вы не замерзли дома

Зимой все хотят жить и работать в тепле, однако мало кто знает, какая работа за этим стоит. Как из щепы добывают тепло и электроэнергию, и почему иногда ее недостаточно для обогрева наших жилых и рабочих помещений? Посмотрим на примере Тартуской электростанции, как выглядит сложный процесс, который заканчивается у нас дома.