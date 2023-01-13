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Сорок грузовиков с ветками и щепой: какую работу делают ежедневно, чтобы вы не замерзли дома

Прийт Пуллеритс
, старший редактор
Сорок грузовиков с ветками и щепой: какую работу делают ежедневно, чтобы вы не замерзли дома
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Тартуская электростанция работает круглосуточно.
Тартуская электростанция работает круглосуточно. Фото: Kristjan Teedema

Зимой все хотят жить и работать в тепле, однако мало кто знает, какая работа за этим стоит. Как из щепы добывают тепло и электроэнергию, и почему иногда ее недостаточно для обогрева наших жилых и рабочих помещений? Посмотрим на примере Тартуской электростанции, как выглядит сложный процесс, который заканчивается у нас дома.

В Лохква, на окраине Тарту, находится самая современная в Эстонии когенерационная станция (производящая для потребления тепловую и электрическую энергию), работающая на щепе, но когда температура за окном приблизилась к нулю, пришлось запустить газовые котлы в других городских котельных. Даже если в 30-метровый котел будут ежедневно забрасываться сотни тонн щепы, этого будет недостаточно для обогрева домов и рабочих мест жителей Тарту, пользующихся центральным отоплением в морозную погоду.

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