«Дождь» продолжит вещание в Амстердаме, часть сотрудников телеканала останется в Риге

«Телеканал "Дождь" получил европейскую лицензию на вещание. Она выдана медиарегулятором Нидерландов на пять лет. Это означает, что "Дождь" может вернуться в кабельные сети, из которых телеканал был отключен в связи с отзывом лицензии по решению латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 6 декабря, - говорится в сообщении телеканала «Дождь» в Telegram. - Кроме того, в связи с получением нидерландской лицензии на вещание, "Дождь" перенесет свой редакционный центр в Амстердам, и амстердамская студия телеканала станет основной, как только сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах».

В сообщении также говорится, что «Дождь» оспорил в суде решение латвийского медиарегулятора об отзыве лицензии, так как считает его несправедливым.

«Мы не знаем, на какой срок может растянуться судебное рассмотрение, а потому не будем добиваться возвращения латвийской лицензии (нам важно как можно скорее возобновить вещание в кабельных сетях - мы это сделаем с нидерландской лицензией).

Решение NEPLP нам представляется несправедливым: телеканал "Дождь" не является угрозой национальной безопасности Латвии, а само постановление было принято за закрытыми дверьми без возможности представителям телеканала высказать свои аргументы. Мы будем отстаивать в суде свою репутацию, на которую работали последние 13 лет».