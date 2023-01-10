В понедельник вечером, 9 января, главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил, что телеканал получил лицензию на вещание в Нидерландах. Сегодня в своем Telegram-канале «Дождь» заявил, что редакционный центр телеканала переезжает в Амстердам.
«Дождь» продолжит вещание в Амстердаме, часть сотрудников телеканала останется в Риге
«Телеканал "Дождь" получил европейскую лицензию на вещание. Она выдана медиарегулятором Нидерландов на пять лет. Это означает, что "Дождь" может вернуться в кабельные сети, из которых телеканал был отключен в связи с отзывом лицензии по решению латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 6 декабря, - говорится в сообщении телеканала «Дождь» в Telegram. - Кроме того, в связи с получением нидерландской лицензии на вещание, "Дождь" перенесет свой редакционный центр в Амстердам, и амстердамская студия телеканала станет основной, как только сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах».
В сообщении также говорится, что «Дождь» оспорил в суде решение латвийского медиарегулятора об отзыве лицензии, так как считает его несправедливым.
«Мы не знаем, на какой срок может растянуться судебное рассмотрение, а потому не будем добиваться возвращения латвийской лицензии (нам важно как можно скорее возобновить вещание в кабельных сетях - мы это сделаем с нидерландской лицензией).
Решение NEPLP нам представляется несправедливым: телеканал "Дождь" не является угрозой национальной безопасности Латвии, а само постановление было принято за закрытыми дверьми без возможности представителям телеканала высказать свои аргументы. Мы будем отстаивать в суде свою репутацию, на которую работали последние 13 лет».
Кроме того, декабрьское решение NEPLP может послужить негативным прецедентом для других СМИ, зарегистрированных в Латвии, но вещающих на русском языке или на аудитории в других странах, а также может иметь негативные последствия для латвийской медиасреды в целом, на что указывала Латвийская ассоциация журналистов. «Закрывать СМИ на основании неизвестной обществу информации - прямая угроза свободе слова», говорится в заявлении Ассоциации.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала «Дождь» 6 декабря.
Председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш сообщил, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Чиновник упомянул в числе претензий к «Дождю» непредоставление трека для государственного языка, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии «нашей армией», возможную поддержку российской армии. Также Аболиньш сообщил, что NEPLP была учтена информация от Службы государственной безопасности Латвии, содержание которой не раскрывается.
«Дождь» также отметил, что часть сотрудников телеканала все же останется в Латвии.
«Мы планируем сохранить бюро и часть сотрудников в Риге, поскольку Латвия остается для нас важнейшим направлением с точки зрения информационной стратегии редакции», - говорится в сообщении.