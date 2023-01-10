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Таллинн отправил во Львов две машины скорой помощи

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Таллинн отправил во Львов две машины скорой помощи
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Таллинн отправил во Львов две машины скорой помощи.
Таллинн отправил во Львов две машины скорой помощи. Фото: Aleksandr Abrosimov

Сегодня из Таллинна в украинский город Львов уехали две машины скорой помощи модели Mercedes-Benz Sprinter 319 с оснащением и медицинской аппаратурой. Автомобили принадлежали Таллиннской скорой помощи. Также от Ида-Таллиннской центральной больницы были отправлены аптечные товары.

«Украине сейчас нужна поддержка во всех сферах - медицинская помощь, несомненно, является одним из приоритетов в условиях войны, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. - Четыре автомобиля скорой помощи мы передали Украине в прошлом году, сегодня к их числу прибавилось еще два. Это машины в хорошем состоянии, они больше не нужны Таллиннской скорой помощи, поскольку у нее в распоряжении более современные модели, но в Украине помогут спасти еще много жизней».

Помимо двух авто, Таллиннская скорая помощь отправила во Львов необходимую для оказания первой помощи медицинскую аппаратуру: аспираторы, дефибрилляторы, устройства для электрокардиограммы, перфузоры для дозировки лекарств и носилки.

Ида-Таллиннская центральная больница передала дефибрилляторы и другую аппаратуру - в общей сложности 18 устройств, 12 000 медицинских масок FFP2, а также аптечные товары: шприцы, канюли, системы для подкожной инфузии, пластыри и бинты, антисептики и проч.

Комплектацию и пересылку помощи в Украину организовал Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения. Во Львове помощь примет муниципальное недоходное предприятие «Львовское территориальное медицинское объединение» - «Мультидисциплинарная скорая помощь и клиническая больница интенсивной помощи».

На прошлой неделе мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр Танель Кийк передали местному самоуправлению Житомира 14 дизельных автобусов, позже поступило еще 6 автобусов. Также были переданы электрогенераторы и другие необходимые в условиях войны предметы первой необходимости.

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