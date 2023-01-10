Рекламные фотографии недвижимости напугали пользователей Сети

Погребенное под кучей мусора жилище, которое, судя по фотографиям, можно назвать свалкой, продается с описанием: крутая возможность для инвестора. За дом с двумя спальнями просят 85 000 долларов, или почти 79 183 евро, сообщает New York Post.

Однако, чтобы новый владелец жилья не чувствовал, что выбросил кучу денег за барахло, при желании он может купить недвижимость и в рассрочку. При этом выплачивать рассрочку можно с помощью арендной платы, которую должны платить новому собственнику проживающие в доме арендаторы. Да, вы не ошиблись! Этот захламленный дом обитаем, в нем до сих пор живут люди.

Это спальня. Фото: Kuvatõmmis

Фотографии в рекламном объявлении определенно стоят тысячи слов. Например, в каждой комнате, будь то спальня, детская, кухня или гостиная, можно обнаружить груды хлама, достигающие горизонта.

В спальне вытащенные из шкафов ящики и коробки громоздятся до потолка. На кухне бесконечное количество бутылок и объедков, каждая свободная поверхность ужасающе грязна. Более того, еду здесь приготовить просто негде.

Хотелось бы вам принимать здесь ванну? Фото: Kuvatõmmis

Изображения, распространяющиеся в социальных сетях, настолько отвратительны, что люди считают это ложной рекламой. «Это как купить личный кошмар или помойку», — прокомментировал один из пользователей. «Мне нравится, что в описании даже косвенно не упоминается его реальное состояние», — пошутил другой. «Под этим хламом могут скрываться всевозможные неприятные сюрпризы», — предупреждает другой.

Снаружи дом выглядит вполне прилично. Фото: Kuvatõmmis