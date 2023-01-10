В прошлом году в пожарах погибли 48 человек, а в воде утонули 30. Сравнивая с 2021 годом, сократилось, как число возгораний, так и количество вызовов спасателей. В прошлом году сапёры обезвредили 14 985 взрывоопасных предметов, что является рекордом.
Печальные цифры: за прошлый год огонь и водная пучина унесли 78 человеческих жизней
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, судя по статистике Спасательного департамента, самым печальным фактом является то, что многих смертей - как в огне, так и в воде - можно было легко избежать. «Более ста человек каждый год погибают в несчастных случаях, которых можно было бы избежать. Например, во время прошедших праздников мы слышали о погибших в пожаре, где пару месяцев до этого проживающий в доме человек не разрешил осуществляющим проверку спасателям установить датчик дыма», - сказал Ляэнеметс.
В пожарах в прошлом году погибли 48 человек, в их числе 32 мужчины и 16 женщин. По сравнению с позапрошлым годом число погибших в пожарах значительно уменьшилось: тогда в пожарах погибло на девять человек больше. Особенно трагическим в 2022 году был декабрь, когда в огне погибли 12 человек.
«Хотя число пожаров в домах сокращается, небезопасные дома и отсутствие датчиков дыма вызывают озабоченность. Проведённый в прошлом году опрос показал, что датчик дыма есть только в 87% домов, хотя он обязателен везде. К сожалению, исправный датчик был лишь в девяти домах, в которых погибли люди при пожаре, и в 41% небезопасных домов. Это маленькое, но очень нужное устройство отсутствует в домах всё чаще», - объяснил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Чаще всего в прошлом году в пожарах погибали люди старше 60 лет. У половины умерших были проблемы со здоровьем, чаще всего нарушение опорно-двигательного аппарата. Более половины погибших были в состоянии алкогольного опьянения или подозревались в употреблении алкоголя.
Из-за неосторожного курения умерли 23 человека, при использовании открытого огня - 9 человек, при этом по меньшей мере 5 смертей произошли из-за оставленной без присмотра свечи. 9 смертей связаны с электричеством, 5 - с системой отопления. Один человек погиб из-за поломки технического оборудования. Рабочий датчик дыма был в 9 домах.
В происшествиях на воде погибли 24 мужчины и 4 женщины, а также 2 детей. 19 утонувших были пьяны или с подозрением на опьянение, средний уровень опьянения превышал 2 промилле.
2022 год был успешным для центра разминирования Спасательного департамента – за год было обезврежено 14 985 взрывных устройств. К сожалению, почва в Эстонии по-прежнему скрывает много боеприпасов военного времени, и поэтому каждое обезвреженное взрывное устройство является важным шагом к повышению безопасности всех нас. 2022 год был исключительным ещё и тем, что впервые с 1992 года никто не погиб и не пострадал в результате взрыва боеприпаса.
В 2022 году у Спасательного департамента было всего 27 267 вызовов, из которых 13 077 были спасательными мероприятиями. В прошлом году спасли 256 человеческих жизней, в 4760 случаях спасатели оказали помощь скорой помощи и полиции. Добровольные спасатели приняли участие в 2791 спасательном мероприятии, 1168 которых они разрешили самостоятельно.
Кроме решения несчастных случаев и проведения спасательных работ Спасательный департамент всё больше занимается вопросами защиты населения. Министр внутренних дел похвалил Спасательный департамент, который постоянно брал на себя дополнительные обязанности в условиях кризиса, внося свой вклад в защиту населения и повышение его осведомленности. «Безопасность и готовность к кризисам начинаются с информированных граждан, которые знают, как избежать опасностей и вести себя в опасной ситуации. Вот почему крайне важно, чтобы государство выделяло постоянное финансирование в размере 0,5% ВВП на гражданскую защиту, чтобы мы могли, среди прочего, расширить обучение жителей безопасности в кризисных ситуациях. Как позаботиться о себе и помочь другим - ведь это в интересах жизни и здоровья всех наших людей, близких, друзей и соседей», - подчеркнул Ляэнеметс.
«Количество задач Спасательного департамента за последний год значительно увеличилось. Появились организация плана эвакуации, укрытие, оповещение об угрозах и обеспечение готовности людей и местных самоуправлений к кризисам. В прошлом году Правительство Республики впервые за два года выделило Спасательному департаменту 51 миллион евро на выполнение этих задач. К сожалению, сегодня нет уверенности в том, что финансирование развития гражданской обороны продолжится в 2024 году. Финансирование невоенной национальной обороны должно быть стабильным и составлять не менее 0,5% ВВП», - добавил Таммеару.