Печальные цифры: за прошлый год огонь и водная пучина унесли 78 человеческих жизней

Из-за неосторожного курения умерли 23 человека, при использовании открытого огня - 9 человек, при этом по меньшей мере 5 смертей произошли из-за оставленной без присмотра свечи. 9 смертей связаны с электричеством, 5 - с системой отопления. Один человек погиб из-за поломки технического оборудования. Рабочий датчик дыма был в 9 домах.

В происшествиях на воде погибли 24 мужчины и 4 женщины, а также 2 детей. 19 утонувших были пьяны или с подозрением на опьянение, средний уровень опьянения превышал 2 промилле.

2022 год был успешным для центра разминирования Спасательного департамента – за год было обезврежено 14 985 взрывных устройств. К сожалению, почва в Эстонии по-прежнему скрывает много боеприпасов военного времени, и поэтому каждое обезвреженное взрывное устройство является важным шагом к повышению безопасности всех нас. 2022 год был исключительным ещё и тем, что впервые с 1992 года никто не погиб и не пострадал в результате взрыва боеприпаса.

В 2022 году у Спасательного департамента было всего 27 267 вызовов, из которых 13 077 были спасательными мероприятиями. В прошлом году спасли 256 человеческих жизней, в 4760 случаях спасатели оказали помощь скорой помощи и полиции. Добровольные спасатели приняли участие в 2791 спасательном мероприятии, 1168 которых они разрешили самостоятельно.

Кроме решения несчастных случаев и проведения спасательных работ Спасательный департамент всё больше занимается вопросами защиты населения. Министр внутренних дел похвалил Спасательный департамент, который постоянно брал на себя дополнительные обязанности в условиях кризиса, внося свой вклад в защиту населения и повышение его осведомленности. «Безопасность и готовность к кризисам начинаются с информированных граждан, которые знают, как избежать опасностей и вести себя в опасной ситуации. Вот почему крайне важно, чтобы государство выделяло постоянное финансирование в размере 0,5% ВВП на гражданскую защиту, чтобы мы могли, среди прочего, расширить обучение жителей безопасности в кризисных ситуациях. Как позаботиться о себе и помочь другим - ведь это в интересах жизни и здоровья всех наших людей, близких, друзей и соседей», - подчеркнул Ляэнеметс.