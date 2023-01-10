«У нас нет вооруженного конфликта с РФ, но хотим жить по законам военного времени!» Политики о шансах россиян вернуться в Эстонию

Инициаторы петиции предлагают государству «пересмотреть ситуацию, в которой оказались россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, которым, как известно, с 18 августа 2022 года был запрещен въезд в страну с визами, выданными государствами Шенгенского соглашения». По мнению инициатора петиции, визовые ограничения поставили собственников жилья в безвыходное положение, при котором они лишены всякой возможности посещения и обслуживания своего жилья, в том числе для его оплаты и для устранения проблем с ним.