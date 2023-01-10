«У нас нет вооруженного конфликта с РФ, но хотим жить по законам военного времени!» Политики о шансах россиян вернуться в Эстонию

25 декабря на платформе Rahvaalgatus.ee был инициирован сбор подписей за то, чтобы предоставить возможность получать визы для въезда в Шенгенскую зону гражданам Российской Федерации, которые постоянно не живут в Эстонии, но имеют в нашей стране недвижимость. Кто инициировал петицию, какие есть аргументы «за» и «против», а также что думают о «визе для оплаты квартиры» политики?
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Инициаторы петиции предлагают государству «пересмотреть ситуацию, в которой оказались россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, которым, как известно, с 18 августа 2022 года был запрещен въезд в страну с визами, выданными государствами Шенгенского соглашения». По мнению инициатора петиции, визовые ограничения поставили собственников жилья в безвыходное положение, при котором они лишены всякой возможности посещения и обслуживания своего жилья, в том числе для его оплаты и для устранения проблем с ним.
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