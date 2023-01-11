Инфекционист: грипп наслаивается на ковид, новый омикрон-штамм в пять раз заразнее обычного

– Понятие «лечиться» – относительное. Доступного, специального противовирусного лечения до сих пор нет. А симптоматическое лечение каждый начинает по своему усмотрению. Это жаропонижающие, обильное питье и т.д. Когда инфекция опускается ниже, обычно это означает уже вторичную инфекцию – бактериальную. В этом и других случаях требуется специфическая диагностика и специфическое лечение.
Сейчас надеются на создание универсальной вакцины, которая будет покрывать все подвиды вируса.
– Эффективны ли существующие вакцины?
– Считается, что имеющиеся вакцины Phizer и Moderna работают.
– Стоит ли сейчас бросаться прививаться?
– Необходимость обновления прививки никто не отменял. Рекомендуется каждые полгода делать дополнительную дозу – либо после последней дозы, либо после перенесенной инфекции. Если прошло больше, чем полгода, то точно нужно привиться.
– Некоторые считают, что на пике заболеваемости лучше не прививаться, поскольку человек может находиться в скрытой фазе заболевания, и прививка только усугубит проблему…
– Это распространенный миф! Уверяю, что вакцина хуже не сделает.
– Это вторая большая проблема. В предыдущие два года люди предпринимали строжайшие меры безопасности, в результате они не переболели гриппом и не вакцинировались. Возник благоприятный фон для распространения вируса: маски мы больше не носим, по домам не сидим, ходим в гости, торговые центры и путешествуем. В итоге грипп начал распространяться. При этом иммунитет ему хуже противостоит, вирус начинает быстро находить таких людей и заражать. Сейчас возник новый всплеск заражаемости гриппом. Это началось уже в октябре и продолжается до сих пор. Так что у нас две конкурирующие инфекции – ковид и грипп. Бывает и так, что одно наслаивается на другое.