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Инфекционист: грипп наслаивается на ковид, новый омикрон-штамм в пять раз заразнее обычного

Пневмонии и осложнений все больше
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Инфекционист: грипп наслаивается на ковид, новый омикрон-штамм в пять раз заразнее обычного
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  • Больницы уже переполнены пациентами
  • Это миф, что прививаться поздно!
  • «Кракен» не грозит изоляцией

Новый подвид коронавируса распространяется по Европе с молниеносной быстротой. К чему готовиться? Может ли самый заразный штамм привести к ограничению путешествий и вернуть удаленку?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Службы инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков.

Выдержки из беседы:

– Новый омикрон-штамм «кракен» – не опаснее предшественника, но заразнее?

– Есть данные, что «кракен» в пять раз заразнее, чем обычный омикрон. Это мутант из двух вариантов, ставший более заразным. При этом он ускользает от распознавания иммунитетом на слизистой, поэтому организм не сразу начинает бороться с этой инфекцией. Иммунная реакция немного запаздывает. Человек может легче распространять инфекцию.

– Сколько еще может мутировать этот вирус? И когда это прекратится?

– Мутации могут появляться постоянно, теоретически – ежедневно. Возможности для постоянных мутаций безграничны, поскольку одновременно болеют миллионы. Нынешний вирус уже значительно отличается от первоначального штамма, который когда-то появился в Ухани.

– Каковы последствия гиперзаразности нового штамма?

– Протекание инфекции – примерно такое же, как и в случае с омикроном. Внешне и клинически большой разницы нет. Пока нет данных, что болезнь будет протекать более тяжело. Равно как и нет данных о том, что болезнь будет переноситься легче. Слишком свежий штамм, которому не исполнилось и двух месяцев. Дело в другом: чем более он заразен, тем больше больных появляется в группе риска, среди пожилых.

– Может ли быстрое распространение нового подвида привести к ограничению путешествий и снова вернуть людей в домашние конторы?

– Как известно, с омикроном такого не произошло. Думаю, что и с кракеном ситуация будет такой же. Вряд ли будут введены серьезные ограничения в плане путешествий и изоляции.

– Ожидать ли дополнительного всплеска заболеваний в первом полугодии?

– К весне иммунитет ослабевает. Сейчас дети вернулись с каникул в школы, чем тоже может быть обусловлен всплеск. Постепенно обычный омикрон заменится новым штаммом, по этой причине всплеск тоже возможен. К концу января – началу февраля мы будем уже точно представлять, что происходит.

– Возможны ли существенные сдвиги в плане смертности и массовой госпитализации?

– Думаю, что резких изменений не произойдет. На данный момент все стабильно.

– Какова ситуация с коронавирусом в больницах? Далеко ли до критической черты?

– Проблема в том, что даже если человек легко переносит ковид, иногда появляются осложнения в виде бронхитов и пневмонии, которые протекают более тяжело, чем обычно. Таких пациентов много. Стало больше пневмонии и постковидных осложнений. Кроме того, к ковиду может присоединиться пневмония. Так что одни больные наслаиваются на других, и больницы уже переполнены.

Пока мы справляемся, но, возможно, в ближайшие недели придется ограничить плановое лечение. Нельзя обычных больных размещать в тех же отделениях, где лежат пациенты с ковидом. А физически мест уже не хватает.

– По некоторым данным, если ковид не диагностировать в первые пять дней и не начать лечиться, вирус опускается в легкие и выявить его обычными тестами уже невозможно. Человек не лечится, и это приводит к серьезным последствиям в виде пневмонии. Так ли это?

– Понятие «лечиться» – относительное. Доступного, специального противовирусного лечения до сих пор нет. А симптоматическое лечение каждый начинает по своему усмотрению. Это жаропонижающие, обильное питье и т.д. Когда инфекция опускается ниже, обычно это означает уже вторичную инфекцию – бактериальную. В этом и других случаях требуется специфическая диагностика и специфическое лечение.

Сейчас надеются на создание универсальной вакцины, которая будет покрывать все подвиды вируса.

– Эффективны ли существующие вакцины?

– Считается, что имеющиеся вакцины Phizer и Moderna работают.

– Стоит ли сейчас бросаться прививаться?

– Необходимость обновления прививки никто не отменял. Рекомендуется каждые полгода делать дополнительную дозу – либо после последней дозы, либо после перенесенной инфекции. Если прошло больше, чем полгода, то точно нужно привиться.

– Некоторые считают, что на пике заболеваемости лучше не прививаться, поскольку человек может находиться в скрытой фазе заболевания, и прививка только усугубит проблему…

– Это распространенный миф! Уверяю, что вакцина хуже не сделает.

– Дремлет ли грипп?

– Это вторая большая проблема. В предыдущие два года люди предпринимали строжайшие меры безопасности, в результате они не переболели гриппом и не вакцинировались. Возник благоприятный фон для распространения вируса: маски мы больше не носим, по домам не сидим, ходим в гости, торговые центры и путешествуем. В итоге грипп начал распространяться. При этом иммунитет ему хуже противостоит, вирус начинает быстро находить таких людей и заражать. Сейчас возник новый всплеск заражаемости гриппом. Это началось уже в октябре и продолжается до сих пор. Так что у нас две конкурирующие инфекции – ковид и грипп. Бывает и так, что одно наслаивается на другое.

– Некоторые семейные врачи утверждают, что прививаться от гриппа уже поздно, более того – опасно. Так ли это?

– Точно скажу, что неопасно! Нет такого механизма, чтобы это навредило. Даже если человек заразился в скрытой форме непосредственно перед вакцинацией, ничего страшного не случится. Вакцина не содержит живой вирус. И, учитывая то, что сезон гриппа продлится еще два-три месяца, сейчас не поздно привиться!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: новый штамм – не опаснее, но заразнее? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: новый штамм – не опаснее, но заразнее? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Каковы последствия гиперзаразности нового омикрон-штамма?
  • Ожидать ли дополнительного всплеска заболеваний в первом полугодии?
  • Возможны ли существенные сдвиги в плане смертности и массовой госпитализации?
  • Какова ситуация с коронавирусом в больницах? Далеко ли до критической черты?
  • Эффективны ли существующие вакцины?
  • Стоит ли сейчас бросаться прививаться?
  • Сколько еще может мутировать вирус? Когда это может прекратиться?
  • Дремлет ли грипп? Прививаться уже поздно? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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