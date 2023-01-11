Инфекционист: грипп наслаивается на ковид, новый омикрон-штамм в пять раз заразнее обычного

– Ожидать ли дополнительного всплеска заболеваний в первом полугодии?

– К весне иммунитет ослабевает. Сейчас дети вернулись с каникул в школы, чем тоже может быть обусловлен всплеск. Постепенно обычный омикрон заменится новым штаммом, по этой причине всплеск тоже возможен. К концу января – началу февраля мы будем уже точно представлять, что происходит.

– Возможны ли существенные сдвиги в плане смертности и массовой госпитализации?

– Думаю, что резких изменений не произойдет. На данный момент все стабильно.

– Какова ситуация с коронавирусом в больницах? Далеко ли до критической черты?

– Проблема в том, что даже если человек легко переносит ковид, иногда появляются осложнения в виде бронхитов и пневмонии, которые протекают более тяжело, чем обычно. Таких пациентов много. Стало больше пневмонии и постковидных осложнений. Кроме того, к ковиду может присоединиться пневмония. Так что одни больные наслаиваются на других, и больницы уже переполнены.

Пока мы справляемся, но, возможно, в ближайшие недели придется ограничить плановое лечение. Нельзя обычных больных размещать в тех же отделениях, где лежат пациенты с ковидом. А физически мест уже не хватает.