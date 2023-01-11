Новый подвид коронавируса распространяется по Европе с молниеносной силой. К чему готовиться? Может ли самый заразный штамм привести к ограничению путешествий и вернуть удаленку?
Студия Postimees: новый штамм – не опаснее, но заразнее? Отвечает инфекционист
13:00
Студия Postimees: новый штамм – не опаснее, но заразнее? Отвечает инфекционист
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Службы инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков. Смотрите интервью в 13:00!
- Каковы последствия гипер-заразности нового омикрон-штамма?
- Ожидать ли дополнительного всплеска заболеваний в первом полугодии?
- Возможны ли существенные сдвиги в плане смертности и массовой госпитализации?
- Какова ситуация с коронавирусом в больницах? Далеко ли до критической черты?
- Эффективны ли существующие вакцины?
- Стоит ли сейчас бросаться прививаться?
- Сколько еще может мутировать вирус? Когда это может прекратиться?
- Дремлет ли грипп? Прививаться уже поздно?
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