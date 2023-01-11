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Студия Postimees: новый штамм – не опаснее, но заразнее? Отвечает инфекционист

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: новый штамм – не опаснее, но заразнее? Отвечает инфекционист
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Новый подвид коронавируса распространяется по Европе с молниеносной силой. К чему готовиться? Может ли самый заразный штамм привести к ограничению путешествий и вернуть удаленку?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Службы инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков. Смотрите интервью в 13:00!

  • Каковы последствия гипер-заразности нового омикрон-штамма?
  • Ожидать ли дополнительного всплеска заболеваний в первом полугодии?
  • Возможны ли существенные сдвиги в плане смертности и массовой госпитализации?
  • Какова ситуация с коронавирусом в больницах? Далеко ли до критической черты?
  • Эффективны ли существующие вакцины?
  • Стоит ли сейчас бросаться прививаться?
  • Сколько еще может мутировать вирус? Когда это может прекратиться?
  • Дремлет ли грипп? Прививаться уже поздно? 
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