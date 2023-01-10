Чемпион Словакии упал с лестницы и умер

«Мы вынуждены с прискорбием сообщить, что Мирослав Целлер погиб в результате неожиданного несчастного случая. Он был прекрасным спортсменом и другом, но, прежде всего, прекрасным мужем и отцом. Выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, Мирец», — говорится в некрологе на сайте союза.