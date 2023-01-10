Трагическое происшествие случилось в братиславском ресторане Meanto. Чемпион Словакии по сквошу Мирослав Целлер собрался пойти с другом домой. Но оба они упали с ведущей к выходу лестницы. Причем Целлер упал настолько неудачно, что погиб на месте. Друга отправили в больницу.
Чемпион Словакии упал с лестницы и умер
Чемпион Словакии упал с лестницы и умер
Словацкая полиция ведет расследование происшествия.
«Мы вынуждены с прискорбием сообщить, что Мирослав Целлер погиб в результате неожиданного несчастного случая. Он был прекрасным спортсменом и другом, но, прежде всего, прекрасным мужем и отцом. Выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, Мирец», — говорится в некрологе на сайте союза.
Как сообщают местные медики, спасти Целлера было невозможно – он получил крайне серьезные травмы.
«Скорой ничего не оставалось делать. Второй мужчина с травмами головы был доставлен в больницу. Сейчас он отправлен на домашнее лечение», - сообщила Алена Крчова, представитель отделения экстренной помощи клиники Братиславского университета.