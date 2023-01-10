Спасательный департамент, который в прошлом году получил масштабные и важные обязанности, смотрит в будущее с тревогой: ему необходимо предотвратить резкое сокращение бюджета в 2024 году.
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Спасатели борются за свой бюджет: Эстония может остаться без кризисных запасов
Спасатели борются за свой бюджет: Эстония может остаться без кризисных запасов
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) заявил сегодня на совместной пресс-конференции с руководителями Спасательного департамента, что прошлый год был важным для спасателей, потому что их роль значительно расширилась.