Спасатели борются за свой бюджет: Эстония может остаться без кризисных запасов

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) заявил сегодня на совместной пресс-конференции с руководителями Спасательного департамента, что прошлый год был важным для спасателей, потому что их роль значительно расширилась.

«Мы знаем, что Спасательный департамент до сих пор защищал нас от рядовых опасностей: огня, воды, кризисов, взрывоопасных материалов, опасных веществ. Но в 2022 году добавилась шестая и значительно более крупная задача, связанная с разразившейся в Украине войной. Спасательный департамент уже развивается и будет дальше трансформироваться в институт гражданской обороны», - подчеркнул министр.