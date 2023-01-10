Вт, 10.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Спасатели борются за свой бюджет: Эстония может остаться без кризисных запасов

Лоора-Элизабет Ломп
Спасатели борются за свой бюджет: Эстония может остаться без кризисных запасов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Лаури Ляэнеметс и Куно Таммеару.
Лаури Ляэнеметс и Куно Таммеару. Фото: Sander Ilvest

Спасательный департамент, который в прошлом году получил масштабные и важные обязанности, смотрит в будущее с тревогой: ему необходимо предотвратить резкое сокращение бюджета в 2024 году.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) заявил сегодня на совместной пресс-конференции с руководителями Спасательного департамента, что прошлый год был важным для спасателей, потому что их роль значительно расширилась.

«Мы знаем, что Спасательный департамент до сих пор защищал нас от рядовых опасностей: огня, воды, кризисов, взрывоопасных материалов, опасных веществ. Но в 2022 году добавилась шестая и значительно более крупная задача, связанная с разразившейся в Украине войной. Спасательный департамент уже развивается и будет дальше трансформироваться в институт гражданской обороны», - подчеркнул министр.

Ключевые слова
Наверх