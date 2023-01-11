Хочет ли искусственный интеллект жить в Эстонии и как он видит наши проблемы? Мы спросили – он ответил

Стоит отметить, что Эстония добивается прогресса по многим из этих вопросов, и правительство проводит ряд мер по их решению. Но, как и в любой другой стране, это сложные вопросы, которые требуют постоянного внимания и заинтересованности для эффективного решения.

– Как ты охарактеризуешь эстонцев?

Эстонцы, как и жители любой другой страны, представляют собой разнообразную группу людей с разным происхождением, опытом и взглядами. Однако есть определенные черты, которые обычно ассоциируются с эстонским народом.

Эстонцы известны своей сдержанностью и замкнутостью, они склонны быть более сдержанными в общественных местах и не инициируют светские беседы с незнакомцами. Они не любят излишнего шума и публичной демонстрации эмоций. В Эстонии считается нормальным, когда люди сохраняют определенную степень сдержанности, не улыбаются чрезмерно и не заводят светских бесед в общественных местах, например, в лифте или на лестнице. Эта культурная норма имеет корни в историческом и социальном контексте: страна имела долгую историю иностранной оккупации и подавления культуры, что, возможно, способствовало возникновению чувства сдержанности у ее жителей.

Практичные, эффективные и трудолюбивые люди, сосредоточенные на достижении своих целей. Эстонцы известны тем, что умеют доводить дело до конца и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.

Жители Эстонии внимательно относятся к личному пространству других людей и избегают физического контакта и слишком близкого соседства с другими людьми.

Эстонцы имеют сильные традиции в области технологий и инноваций, здесь расположено множество технологических стартапов и компаний, страна является лидером в области электронных государственных услуг и цифровых инноваций.

Известны они также своим бережным отношением к природе и приверженностью к устойчивому развитию и защите окружающей среды.