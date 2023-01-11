Резкий рост цен в «ДНР» и «ЛНР», месть российских военных Пригожину, сорванная мобилизация и первое украиноязычное рождественское богослужение в Лавре. Минувшая неделя закладывает тренды и на фронте, и в российской политике, и в истории Украины. Жить в самопровозглашенных республиках все дороже и «веселей», пишет украинский обозреватель Сергей Гармаш.
Сорванная мобилизация в РФ, резкий рост цен в «ДНР» и месть российских военных Пригожину
Очередное разочарование Россией на оккупированных территориях украинского Донбасса: в первый день нового года там объявлено о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг на 20 процентов. А в перспективе десяти лет запланировано увеличение платы за пользование коммунальными благами до общероссийского уровня, то есть еще минимум в два с половиной раза.
«Министр» строительства и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной «ДНР» Эдуард Осипов пояснил это увеличением с 1 января на 58 процентов минимального размера оплаты труда и минимальной пенсии. Теперь он составляет 16 242 рублей в месяц, как в соседней Ростовской области. Соответственно, под Ростовскую область должны выровняться и коммунальные тарифы. С этим можно было бы согласиться, если бы дончане не сверили цены на продукты в донецких и ростовских магазинах. Оказалось, что многие товары в соседнем регионе в два с половиной раза дешевле! При этом в магазинах «народных республик» появились объявления о повышении цен еще на 20 процентов.
Местные «официальные» СМИ объяснили это тем, что теперь, как по всей России, в цену будут закладывать налог на добавленную стоимость в размере 20 процентов, которого раньше в «ДНР» и «ЛНР» не было. Пропагандисты не устают напоминать, что люди не заметят ценового скачка, ведь им повысят минимальные зарплаты и пенсии. Однако это мало кого успокаивает, поскольку местный бизнес просто не в состоянии обеспечить такие зарплаты. Так, например, кассиры одного строительного гипермаркета в Донецке поинтересовались у руководства, действительно ли с января их зарплата будет составлять 16 242 рубля (сейчас они получают 12 000). Им ответили, что у магазина нет денег на это повышение. Разве что кого-то придется сократить.
Люди чувствуют себя обманутыми еще и потому, что буквально в октябре временно исполняющий обязанности главы «ДНР» Денис Пушилин обещал сохранить тарифы ЖКХ на прежнем уровне. Цитата из его Telegram-канала: «Немаловажный вопрос... – это тарифы. Они у нас ниже их себестоимости и носят социальный характер. Считаю очень важным такой подход для жителей Республики сохранить».
Похожая история и с ценами на продукты питания. Пушилин публично «держит этот вопрос на контроле» с сентября. В начале декабря он, вместе с «министром» экономического развития и журналистами, провел рейд по торговым точкам в Донецке и Харцызске. Они обнаружили порядка 30 позиций превышения цен по сравнению с Ростовской областью. «Нам нужно, чтобы цены были не выше, чем в Ростовской области», – заявил Пушилин тогда на камеры. Он ставил задачу, чтобы это случилось уже к 1 января. И вдруг, вместо снижения цен, торговые сети предупредили об их повышении еще на 20 процентов!
Пригожин рвется на первые роли
30 декабря артиллеристы ЧВК «Вагнер» в 30-секундном ролике покрыли матом начальника Генштаба РФ генерала Герасимова и обвинили его в саботаже. В частности, Герасимов виноват в том, что он не дает «вагнеровцам» снарядов для наступления на украинский Бахмут. Российские СМИ, близкие к Минобороны РФ, сразу заявили, что это «украинский фейк» и потребовали от «Вагнера» официальной реакции. Владелец ЧВК Пригожин выдержал театральную паузу и через несколько дней заявил, что это не фейк. Тут же многие мировые издания написали о конфликте между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер». Причем Пригожин в этой борьбе не один, а в связке с Кадыровым и Росгвардией, у которых, за время войны в Украине появились свои обиды на Шойгу и Герасимова.
Пригожин в последнее время продуцирует скандалов значительно больше, чем военных побед. Любопытно наблюдать, как его «военкоры» набросились на бывшего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за то, что тот приехал на Донбасс в натовской форме. Следующим объектом агрессии «повара Путина» стал экс-президент Дмитрий Медведев, опубликовавший в соцсетях новогодние просьбы к Деду Морозу. Пригожин неуважительно назвал их «эротической фантазией». И это произошло после того, как Путин возложил на Медведева функцию координации ВПК для поставок нового вооружения для «спецоперации». Владелец «Вагнера» успел поссориться даже с МИД России. Пригожин явно играет в собственную игру, не задумываясь о последствиях своих действий для государства. Поскольку его боты и «военкоры» создали прочную виртуальную связку «Путин-Пригожин», то в сознании россиян в конфликт «вагнеровского оркестра» с государственным аппаратом оказался вовлеченным сам глава России, и оказался он вовсе не на стороне государства!
Терпение Кремля, кажется, лопнуло. «Вагнер» становится одной из «ставок» Путина на забеге в Украине, но уже не главной. Меняются не только «лошади», но и направление удара. Россияне формируют ударный кулак для наступления, но уже не на Бахмут, который Пригожину нужен в политическом и коммерческом плане, а в обход этого города – на Соледар. Пригожин вынужден был готовить общественность к тому, что Бахмут взять невозможно, поскольку тот разделен несколькими водными преградами, а под ним, якобы, находится целый подземный город из соляных и гипсовых шахт, в которых передвигаются БМП и находятся склады оружия «еще с Первой мировой».
Еще одним признаком перехода контроля над операцией на Донбассе от Пригожина к военным является то, что, по сообщению командующего Сухопутных войск Украины генерала Сырского от 8 января, «оккупанты в Соледаре кинули в бой наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев"». То есть уже не пушечное мясо в виде зэков, а профессиональных наемников – ресурс, восполнить который Пригожину будет очень сложно. Эта месть военных может привести к фактической ликвидации ЧВК Пригожина, ставшего слишком конфликтным.
«Акция возмездия» и новая волна мобилизации в РФ
И еще одно событие минувшей недели можно включить в список важных для украинцев, но важно оно тем, что не состоялось. Речь о так называемой «акции возмездия» за удар ВСУ по общежитию в Макеевке, куда «чмобиков» согнали слушать Новогоднее обращение Путина. Тогда погибло около 400 мобилизованных россиян. В ответ россиянам понадобилось «убить» больше «укронацистов», поэтому 8 января Минобороны РФ заявило о ракетном ударе по двум общежитиям в Краматорске, где были «уничтожены более 600 украинских военнослужащих».
Ни западные журналисты, ни местные жители, к счастью, следов человеческих жертв в разрушенных учебных заведениях не обнаружили. Даже российские военкоры назвали заявление МО «очковтирательством». Этот информационный вброс был сделан так топорно, что фальшивку раскусили все. Но зачем? И тут в памяти возникают предновогодние заявления главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, который предупреждал о начале новой волны мобилизации в РФ 5 января.
Это, тоже важное для украинцев событие, также не состоялось. Очевидно, что начинать массовую мобилизацию на фоне сообщений о смерти 400 мобилизованных, означает сорвать ее. Поэтому россияне сначала якобы «уничтожили» именно тот самый HIMARS, который нанес удар по Макеевке, а потом «отомстили» еще и «убийством» шести сотен личного состава. Теперь в Кремле могут считать, что благоприятная почва для мобилизации еще 500 тысяч российских граждан подготовлена. По заявлению представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, она может начаться 15 января.
Первое Рождество в Лавре
Украина возвращает себе свою главную религиозную святыню не только в административном, но и в духовном плане. 7 января Митрополит поместной Православной церкви Украины Епифаний провел рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Впервые рождественская служба в Лавре проходила на украинском языке. Для ее проведения ПЦУ получила специальное разрешение от Министерства культуры. Это стало возможным, поскольку 31 декабря закончился срок аренды собора Украинской православной церковью Московского патриархата.
Чтобы избежать провокаций сторонников российской церкви, территорию верхней Киево-Печерской Лавры охраняли около трех тысяч силовиков. 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия министерства завершила принятие-передачу Успенского собора и Трапезной церкви от УПЦ (МП). Но «настоятель» Лавры митрополит Павел (Лебедь), который должен был подписать Акт, на последнее заседание комиссии не явился…
ПЦУ арендовала собор лишь на несколько часов, для проведения Рождественской службы. Но митрополит Епифаний уже заявил, что Православная церковь Украины претендует на постоянное пользование храмами верхней Лавры. «Постепенно мирно, но необратимо, мы будем работать над тем, чтобы имя Лавры больше не позорилось…» - отметил он и поблагодарил всех за освобождение Лавры «из плена русского мира».
Справка
Сергей Гармаш — украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
- редактором Енакиевского городского радио (1993—1996);
- корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996—2004);
- корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003).
- С 2002 года — главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
- В мае 2014 года переехал в Киев.
- С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
- Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.