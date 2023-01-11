Сорванная мобилизация в РФ, резкий рост цен в «ДНР» и месть российских военных Пригожину

Очередное разочарование Россией на оккупированных территориях украинского Донбасса: в первый день нового года там объявлено о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг на 20 процентов. А в перспективе десяти лет запланировано увеличение платы за пользование коммунальными благами до общероссийского уровня, то есть еще минимум в два с половиной раза.

«Министр» строительства и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной «ДНР» Эдуард Осипов пояснил это увеличением с 1 января на 58 процентов минимального размера оплаты труда и минимальной пенсии. Теперь он составляет 16 242 рублей в месяц, как в соседней Ростовской области. Соответственно, под Ростовскую область должны выровняться и коммунальные тарифы. С этим можно было бы согласиться, если бы дончане не сверили цены на продукты в донецких и ростовских магазинах. Оказалось, что многие товары в соседнем регионе в два с половиной раза дешевле! При этом в магазинах «народных республик» появились объявления о повышении цен еще на 20 процентов.