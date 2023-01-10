Завтра морские пехотинцы из посольства США вручат подарки 25 детям из Силламяэского открытого детского центра «Домашний уют».
Морпехи и дипломаты США передадут подарки детям из Силламяэ
Морпехи и дипломаты США передадут подарки детям из Силламяэ
«Сотрудники нашего посольства вместе со своими семьями продолжают эту ежегодную традицию, и мы рады, если сможем сделать праздники детей из центра "Домашний уют" более счастливым. Мы ценим поддержку как Силламяэ, так и других местных самоуправлений в оценке партнерства между Соединенными Штатами и Эстонией», - сказал атташе по вопросам прессы и культуры посольства США Марк Нейлор.
«Игрушки для детей» - это ежегодная благотворительная акция, организованная сотрудниками посольства США совместно с морскими пехотинцами посольства. Сотрудники посольства приобретают подарки на личные средства.