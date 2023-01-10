ГАЛЕРЕЯ ⟩ Программа EKRE: резко повысить рождаемость эстонцев и ассимилировать национальные меньшинства

Член Рийгикогу и кандидат EKRE на пост министра народонаселения Яак Валге заявил, что нынешняя рождаемость в Эстонии не гарантирует выживания нации, а иммиграция неэстонцев «беспрецедентно высока».

«Как нации нам угрожает то, что мы остаемся в меньшинстве в нашей собственной стране, - утверждает Валге. - Необходимо провести демографическую политику, которая повысит рождаемость эстонцев, поспособствует возвращению соотечественников, уехавших за границу, ограничит иммиграцию, поспособствует обратной миграции беженцев, а также интеграции и ассимиляции иностранцев, поселившихся в Эстонии на постоянной основе».

Для повышения рождаемости EKRE предлагает увеличить семейные пособия и родительские пособия, снизить плату за место в детском саду и более четко привязать пенсию к количеству детей. Также EKRE предлагает снизить подоходный налог родителя, воспитывающего ребенка, на 5% за каждого несовершеннолетнего ребенка. EKRE также считает необходимым наличие доступного ипотечного кредита, при котором четверть списывалась бы с рождением ребенка, и студенческого кредита, который списывался бы пополам, если в семье родился один ребенок и полностью, если в семье двое и более детей.

EKRE предлагает организовать кампании по возвратной миграции, чтобы эстонцы, проживающие за границей, могли вернуться на родину и не чувствовать себя обособленно.