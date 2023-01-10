Во вторник Консервативная народная партия Эстонии представила программу народонаселения к выборам 2023 года. Среди прочего, EKRE предлагает ввести в действие квоту иммиграции в размере 0,1%, прекратить прием украинских беженцев и поспособствовать ассимиляции иностранцев в Эстонии.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Программа EKRE: резко повысить рождаемость эстонцев и ассимилировать национальные меньшинства
Член Рийгикогу и кандидат EKRE на пост министра народонаселения Яак Валге заявил, что нынешняя рождаемость в Эстонии не гарантирует выживания нации, а иммиграция неэстонцев «беспрецедентно высока».
«Как нации нам угрожает то, что мы остаемся в меньшинстве в нашей собственной стране, - утверждает Валге. - Необходимо провести демографическую политику, которая повысит рождаемость эстонцев, поспособствует возвращению соотечественников, уехавших за границу, ограничит иммиграцию, поспособствует обратной миграции беженцев, а также интеграции и ассимиляции иностранцев, поселившихся в Эстонии на постоянной основе».
Для повышения рождаемости EKRE предлагает увеличить семейные пособия и родительские пособия, снизить плату за место в детском саду и более четко привязать пенсию к количеству детей. Также EKRE предлагает снизить подоходный налог родителя, воспитывающего ребенка, на 5% за каждого несовершеннолетнего ребенка. EKRE также считает необходимым наличие доступного ипотечного кредита, при котором четверть списывалась бы с рождением ребенка, и студенческого кредита, который списывался бы пополам, если в семье родился один ребенок и полностью, если в семье двое и более детей.
EKRE предлагает организовать кампании по возвратной миграции, чтобы эстонцы, проживающие за границей, могли вернуться на родину и не чувствовать себя обособленно.
Партия также предлагает ввести в действие квоту иммиграции в размере 0,1% от постоянного населения Эстонии и разрешить трудовую иммиграцию в качестве исключения из квоты только для высокооплачиваемых работников. Согласно программе EKRE, следует аннулировать вид на жительство иностранных граждан, если иностранный гражданин подвергся уголовному наказанию или вел себя неуважительно по отношению к Эстонскому государству.
EKRE считает оправданным выплату семейных и других социальных пособий только проживающим в Эстонии и проживающим в Эстонии гражданам ЕС, а также гражданам третьих стран, которые проживают в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство.
Яак Валге заявил, что нынешний приток «дешевой рабочей силы» (видимо, он имел в виду украинских военных беженцев - прим.ред) подавляет рост заработной платы эстонцев и уменьшает возможности эстонцев вернуться на родину.
«Экономический кризис и продолжающаяся иммиграция дешевой рабочей силы вместо этого выталкивают эстонцев из страны. Массовая иммиграция восточных славян усугубляет и без того очень сложную проблему интеграции, создает проблему безопасности и ускоряет старение общества. Если массовая иммиграция продолжится, Эстония станет восточнославянской провинцией», - говорит Валге.
EKRE также хочет прекратить прием украинских беженцев и закрыть восточную границу. Партия предлагает установить пограничный контроль и ужесточить требования к тем, кто получил временную защиту, проводить проверки безопасности прибывающих взрослых, а также прекратить отправлять украинских школьников в школы с эстонским и русским языком обучения. Вместо этого партия планирует поддержать продолжение обучения в украинской системе образования и возвращение украинских беженцев на родину после окончания войны.