Транспортный департамент объявил особый режим: дороги в Ида-Вирумаа стали чрезвычайно скользкими

По данным Департамента транспорта, из-за сложных погодных условий нормальные дорожные условия не гарантируются на шоссе Таллинн-Нарва между перекрестками Асери и Кохтла-Ярве и на второстепенных дорогах в районах Аа и Сака, где, несмотря на усилия снегоуборщиков, проходимость затруднена. Ситуация особенно сложная на открытых ветру участках дороги, так как ветер уносит рассыпанные там соль и песок.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ида-Вирумаа до 8:00 утра среды действует особый режим технического обслуживания.

По прогнозу синоптиков, во вторник вечером и ночью будет облачно. Снег, мокрый снег и дождь пройдут во многих местах. Возможен и ледяной дождь. Температура воздуха и дорог по всей Эстонии колеблется около 0°C.