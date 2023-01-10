Поскольку из-за снежной бури дороги в Ида-Вирумаа сегодня очень скользкие, дорожники не в состоянии обеспечить там требуемый уровень состояния дорожного покрытия. Поэтому сегодня в 17:00 Департамент транспорта установил особый режим технического обслуживания на государственных дорогах уезда.
Транспортный департамент объявил особый режим: дороги в Ида-Вирумаа стали чрезвычайно скользкими
По данным Департамента транспорта, из-за сложных погодных условий нормальные дорожные условия не гарантируются на шоссе Таллинн-Нарва между перекрестками Асери и Кохтла-Ярве и на второстепенных дорогах в районах Аа и Сака, где, несмотря на усилия снегоуборщиков, проходимость затруднена. Ситуация особенно сложная на открытых ветру участках дороги, так как ветер уносит рассыпанные там соль и песок.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ида-Вирумаа до 8:00 утра среды действует особый режим технического обслуживания.
По прогнозу синоптиков, во вторник вечером и ночью будет облачно. Снег, мокрый снег и дождь пройдут во многих местах. Возможен и ледяной дождь. Температура воздуха и дорог по всей Эстонии колеблется около 0°C.
Департамент транспорта ждет информации о состоянии дорог от участников дорожного движения по телефону 1247. Дополнительную информацию о состоянии дорог и ограничениях движения стоит проверить на портале http://tarktee.ee.