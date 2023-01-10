В деревне Камали Пярнуского уезда этой зимой несколько раз встречали одинокого волка, который, вероятно, искал пищу, сообщил Эстонский союз охотников.
ВИДЕО ⟩ По деревне в Пярнумаа разгуливает волк
По деревне в Пярнумаа разгуливает волк
На записях камер видеонаблюдения, сделанных 4 и 26 декабря прошлого года, видно, как волк ходил исследовать мусорный бак и другие интересные объекты. В последний раз его видели передвигающимся в том же районе в начале этого года.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения во время рождественского сезона, видно, как волк спокойно бежит по деревенской дороге, а на заднем плане в поле движется человек.
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