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ВИДЕО ⟩ По деревне в Пярнумаа разгуливает волк

Кати Саагим
По деревне в Пярнумаа разгуливает волк
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Фото: Kuvatõmmis

В деревне Камали Пярнуского уезда этой зимой несколько раз встречали одинокого волка, который, вероятно, искал пищу, сообщил Эстонский союз охотников.

На записях камер видеонаблюдения, сделанных 4 и 26 декабря прошлого года, видно, как волк ходил исследовать мусорный бак и другие интересные объекты. В последний раз его видели передвигающимся в том же районе в начале этого года.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения во время рождественского сезона, видно, как волк спокойно бежит по деревенской дороге, а на заднем плане в поле движется человек.

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