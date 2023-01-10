ФОТО ⟩ В Рапламаа грузовик со сжатым кислородом съехал с трассы, установлена ​​зона опасности

«В 15.09 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Рапла в Аранкюла грузовик со сжатым кислородом съехал с трассы в кювет», - сообщила BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа. Так как кислород свободно выделяется в воздух, образовалось кислородное облако, ухудшающее видимость, поэтому участок происшествия закрыт для движения.

Движение направляется в объезд и регулируется полицией. На месте происшествия установлена 100-метровая зона ограничения опасности, зона будет соблюдаться до тех пор, пока баллон с кислородом не поставят вновь на колеса. В опасной зоне жилых домов нет, и кислородное облако для людей опасности не представляет.