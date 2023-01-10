Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 января: 2022-й год глазами спасателей, новые гранатометы для Сил обороны, секреты сапожного мастерства и 25-летие «Линии жизни»
Сегодня в выпуске:
- 28 тысяч вызовов, 256 спасенных жизней, 15 тысяч обезвреженных снарядов. Спасательный департамент подвел итоги прошлого года и представил обновленный план гражданской обороны.
- Новости Эстонии: уровень безработцы начал расти, какой правовой механизм готовят для ареста российских активов и кем недовольна местная еврейская община.
- Силы обороны представили новую модель гранатомета шведского производства, которая поступит в подразделения в рамках совместной с Латвией оборонной закупки. Каковы преимущества нового оружия и сколько единиц получат военные?
- Найти хорошего сапожных дел мастера непросто, но нашей съёмочной группе это удалось. Какой вид ремонта пользуется наибольшим спросом, как правильно ухаживать за обувью и правда ли, что сам сапожник часто без сапог, выясняла наш корреспондент!
- С миру по нитке: о протестах в Бразилии, какие европейские столицы перенаселены крысами и почему на трассе в Италии образовалась пробка в 15 км.
- Эстонскому центру психологической помощи и поддержки Eluliin исполнилось 25 лет. Какой путь прошли специалисты центра и как они готовы помочь нуждающимся в поддержке — в нашем материале.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 января.