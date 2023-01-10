«Новости в 7» за 10 января: 2022-й год глазами спасателей, новые гранатометы для Сил обороны, секреты сапожного мастерства и 25-летие «Линии жизни»

Сегодня в выпуске:

- 28 тысяч вызовов, 256 спасенных жизней, 15 тысяч обезвреженных снарядов. Спасательный департамент подвел итоги прошлого года и представил обновленный план гражданской обороны.

- Новости Эстонии: уровень безработцы начал расти, какой правовой механизм готовят для ареста российских активов и кем недовольна местная еврейская община.

- Силы обороны представили новую модель гранатомета шведского производства, которая поступит в подразделения в рамках совместной с Латвией оборонной закупки. Каковы преимущества нового оружия и сколько единиц получат военные?

- Найти хорошего сапожных дел мастера непросто, но нашей съёмочной группе это удалось. Какой вид ремонта пользуется наибольшим спросом, как правильно ухаживать за обувью и правда ли, что сам сапожник часто без сапог, выясняла наш корреспондент!

- С миру по нитке: о протестах в Бразилии, какие европейские столицы перенаселены крысами и почему на трассе в Италии образовалась пробка в 15 км.

- Эстонскому центру психологической помощи и поддержки Eluliin исполнилось 25 лет. Какой путь прошли специалисты центра и как они готовы помочь нуждающимся в поддержке — в нашем материале.