ФОТО ⟩ Шторм в Калифорнии: 14 погибших, пятилетнего ребенка унесло паводком

Шторм, обрушившийся на Калифорнию, унес жизни 14 человек. В прибрежном районе Монтесито паводковые воды унесли пятилетнего мальчика.

Сообщается, что мальчик и его мать находились в машине на пути в школу, когда на автомобиль обрушился поток воды. Прохожие вытащили мать из грузовика, но видели, как мальчика вынесло из машины. Позже его ботинок нашли спасатели, они искали мальчика семь часов, пока водолазов не отозвали из-за большой опасности для жизни.

По данным национальной метеорологической службы США, за 12 часов в регионе выпало до 20 см осадков. Десятки тысяч домов и 100 тысяч человек остаются без электричества.

В понедельник президент США Джо Байден объявил в Калифорнии чрезвычайное положение.

Жителей в срочном порядке эвакуируют, в понедельник экстренные службы издали приказ, гласивший: «Уходите сейчас же!»

А во вторник губернатор штата Гэвин Ньюсом, выступая на пресс-конференции, заявил: «Мы ожидаем, что худшее еще впереди. Не испытывайте судьбу».

Монтесито расположен недалеко от Санта-Барбары, здесь живут многие знаменитости, в том числе принц Гарри и его жена Меган, а также известная телеведущая Опра Уинфри.

Не ясно, остается ли в Монтесито семья принца Гарри, у которого сегодня выходит в свет книга мемуаров «Запасной».

Ручьи в Монтесито затопили дороги Фото: Getty Images

Другая знаменитость, комик Эллен Дедженерес в понедельник опубликовала в соцсетях видео с берегов затопленного ручья.